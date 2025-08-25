Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генпрокуратура признала швейцарскую НПО нежелательной в России - 25.08.2025
Генпрокуратура признала швейцарскую НПО нежелательной в России
Генпрокуратура признала швейцарскую НПО нежелательной в России - 25.08.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура признала швейцарскую НПО нежелательной в России
Генеральная прокуратура признала швейцарскую неправительственную организацию International Baccalaureate* нежелательной в РФ, сообщает пресс-служба надзорного... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T08:18+0300
2025-08-25T08:18+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861191908_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_bd23862a5fb1be91b10130d10089c930.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура признала швейцарскую неправительственную организацию International Baccalaureate* нежелательной в РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Решением Генеральной прокуратуры Российской Федерации деятельность неправительственной организации International Baccalaureate (Швейцария) признана нежелательной на территории России", - говорится в сообщении. Уточняется, что идеологи антироссийских проектов "назначили" организацию лидером международных общеобразовательных программ, позволяющих выпускникам поступить практически в любой вуз мира. Вниманию абитуриентов предлагаются около 5 тысяч университетов, расположенных в США, Канаде, Австралии, Великобритании и ряде других стран Европы. На деле же, отмечает Генпрокуратура, цель НПО – форматирование российской молодежи по западным шаблонам. Суть обучения сводится к навязыванию своего видения исторических процессов, искажению общеизвестных фактов, антироссийской пропаганде, разжиганию межнациональной вражды. Как сообщается, с началом специальной военной операции учебные и методические пособия были скорректированы с учетом русофобской позиции коллективного Запада. В них появились призывы к международной изоляции страны и материалы, дискредитирующие российскую армию. Представители бакалавриата популяризируют нетрадиционные ценности, основанные на идеологии запрещенных экстремистских объединений, сообщается в релизе.*Организация, признанная нежелательной на территории РФ
08:18 25.08.2025
 
Генпрокуратура признала швейцарскую НПО нежелательной в России

Швейцарскую НПО International Baccalaureate признали нежелательной в России

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Здание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура признала швейцарскую неправительственную организацию International Baccalaureate* нежелательной в РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Решением Генеральной прокуратуры Российской Федерации деятельность неправительственной организации International Baccalaureate (Швейцария) признана нежелательной на территории России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что идеологи антироссийских проектов "назначили" организацию лидером международных общеобразовательных программ, позволяющих выпускникам поступить практически в любой вуз мира. Вниманию абитуриентов предлагаются около 5 тысяч университетов, расположенных в США, Канаде, Австралии, Великобритании и ряде других стран Европы.
На деле же, отмечает Генпрокуратура, цель НПО – форматирование российской молодежи по западным шаблонам. Суть обучения сводится к навязыванию своего видения исторических процессов, искажению общеизвестных фактов, антироссийской пропаганде, разжиганию межнациональной вражды.
Как сообщается, с началом специальной военной операции учебные и методические пособия были скорректированы с учетом русофобской позиции коллективного Запада. В них появились призывы к международной изоляции страны и материалы, дискредитирующие российскую армию.
Представители бакалавриата популяризируют нетрадиционные ценности, основанные на идеологии запрещенных экстремистских объединений, сообщается в релизе.
*Организация, признанная нежелательной на территории РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Россия введет санкции против ряда британских СМИ и НПО, заявил МИД
20 августа, 16:59
 
РОССИЯРФШВЕЙЦАРИЯСШАНПО
 
 
