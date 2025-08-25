Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром нефть" утвердила программу биржевых облигаций - 25.08.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" утвердила программу биржевых облигаций
"Газпром нефть" утвердила программу биржевых облигаций - 25.08.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" утвердила программу биржевых облигаций
"Газпром нефть" утвердила программу биржевых облигаций объемом до 500 миллиардов рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении... | 25.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Газпром нефть" утвердила программу биржевых облигаций объемом до 500 миллиардов рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. Облигации в рамках программы серии 005Р будут размещаться по открытой подписке на срок до 15 лет, уточняется там же. "Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в число крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.
12:08 25.08.2025
 
"Газпром нефть" утвердила программу биржевых облигаций

"Газпром нефть" утвердила программу биржевых облигаций объемом до 500 млрд руб

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Газпром нефть" утвердила программу биржевых облигаций объемом до 500 миллиардов рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.
Облигации в рамках программы серии 005Р будут размещаться по открытой подписке на срок до 15 лет, уточняется там же.
"Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в число крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий.
Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.
