https://1prime.ru/20250825/obligatsii-861203794.html
"Газпром нефть" утвердила программу биржевых облигаций
"Газпром нефть" утвердила программу биржевых облигаций - 25.08.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" утвердила программу биржевых облигаций
"Газпром нефть" утвердила программу биржевых облигаций объемом до 500 миллиардов рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T12:08+0300
2025-08-25T12:08+0300
2025-08-25T12:08+0300
экономика
рынок
россия
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/79487/26/794872654_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_afee1be7d8991b8fe5dc2cd90d697a3c.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Газпром нефть" утвердила программу биржевых облигаций объемом до 500 миллиардов рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. Облигации в рамках программы серии 005Р будут размещаться по открытой подписке на срок до 15 лет, уточняется там же. "Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в число крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.
https://1prime.ru/20250822/obligatsii-861108649.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79487/26/794872654_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_2a1f09ca4d6ee623aec36fed715c8522.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, газпром
Экономика, Рынок, РОССИЯ, Газпром
"Газпром нефть" утвердила программу биржевых облигаций
"Газпром нефть" утвердила программу биржевых облигаций объемом до 500 млрд руб
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Газпром нефть" утвердила программу биржевых облигаций объемом до 500 миллиардов рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.
Облигации в рамках программы серии 005Р будут размещаться по открытой подписке на срок до 15 лет, уточняется там же.
"Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в число крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий.
Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.
Segezha Group увеличила объем размещения биржевых облигаций