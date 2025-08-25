https://1prime.ru/20250825/obligatsii-861203794.html

"Газпром нефть" утвердила программу биржевых облигаций

2025-08-25T12:08+0300

экономика

рынок

россия

газпром

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Газпром нефть" утвердила программу биржевых облигаций объемом до 500 миллиардов рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. Облигации в рамках программы серии 005Р будут размещаться по открытой подписке на срок до 15 лет, уточняется там же. "Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в число крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.

2025

