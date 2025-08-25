"Ростелеком" планирует собрать заявки на облигации

https://1prime.ru/20250825/obligatsii-861219104.html
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Ростелеком" планирует 28 августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 13,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 14,37% годовых. Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии 001P-19R с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 2 сентября. Организаторами выступят Sber CIB и Совкомбанк.
