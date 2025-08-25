Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ростелеком" планирует собрать заявки на облигации - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250825/obligatsii-861219104.html
"Ростелеком" планирует собрать заявки на облигации
"Ростелеком" планирует собрать заявки на облигации - 25.08.2025, ПРАЙМ
"Ростелеком" планирует собрать заявки на облигации
"Ростелеком" планирует 28 августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T16:53+0300
2025-08-25T16:53+0300
экономика
рынок
россия
бизнес
ростелеком
совкомбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853974614_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_217e5e5676115acef651ce803964f16b.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Ростелеком" планирует 28 августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 13,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 14,37% годовых. Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии 001P-19R с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 2 сентября. Организаторами выступят Sber CIB и Совкомбанк.
https://1prime.ru/20250825/obligatsii-861203794.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853974614_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_d2678c8d88be51d4ce8f5303d105f4f2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, бизнес, ростелеком, совкомбанк
Экономика, Рынок, РОССИЯ, Бизнес, Ростелеком, Совкомбанк
16:53 25.08.2025
 
"Ростелеком" планирует собрать заявки на облигации

"Ростелеком" планирует 28 августа собрать заявки на облигации на 10 млрд рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфис компании "Ростелеком"
Офис компании Ростелеком - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Ростелеком" планирует 28 августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет не выше 13,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 14,37% годовых.
Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии 001P-19R с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 2 сентября.
Организаторами выступят Sber CIB и Совкомбанк.
Объекты Московского НПЗ Газпром нефти - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
"Газпром нефть" утвердила программу биржевых облигаций
12:08
 
ЭкономикаРынокРОССИЯБизнесРостелекомСовкомбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала