https://1prime.ru/20250825/obligatsii-861219104.html

"Ростелеком" планирует собрать заявки на облигации

"Ростелеком" планирует собрать заявки на облигации - 25.08.2025, ПРАЙМ

"Ростелеком" планирует собрать заявки на облигации

"Ростелеком" планирует 28 августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T16:53+0300

2025-08-25T16:53+0300

2025-08-25T16:53+0300

экономика

рынок

россия

бизнес

ростелеком

совкомбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853974614_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_217e5e5676115acef651ce803964f16b.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Ростелеком" планирует 28 августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 13,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 14,37% годовых. Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии 001P-19R с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 2 сентября. Организаторами выступят Sber CIB и Совкомбанк.

https://1prime.ru/20250825/obligatsii-861203794.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, бизнес, ростелеком, совкомбанк