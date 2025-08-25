Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.08.2025
Альфа-банк вслед за Сбербанком запустит бесконтактную оплату айфоном
Альфа-банк вслед за Сбербанком запустит бесконтактную оплату айфоном
2025-08-25T18:01+0300
2025-08-25T18:01+0300
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Альфа-банк планирует запустить оплату с помощью технологии Bluetooth Low Energy для владельцев айфонов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Ранее в понедельник Сбербанк сообщал, что запустил бесконтактную оплату покупок iPhone с новой технологией "Вжух" на базе Bluetooth Low Energy, она доступна в новом приложении банка "Активы онлайн" в AppStore. "Мы планируем запустить оплату с помощью технологии Bluetooth Low Energy для владельцев iOS в новом релизе мобильного приложения", - говорится в сообщении. "Клиентский путь такой же, как при оплате через NFC на андроиде - для оплаты айфоном достаточно дать согласие на подключение по оплате с помощью Bluetooth. Далее мы все сделаем сами", - также сообщили в Альфа-банке. Отмечается, что в перспективе технология будет развернута и на банковских терминалах Альфа-банка.
финансы, альфа-банк, сбербанк, банки
Экономика, Финансы, Альфа-банк, Сбербанк, Банки
18:01 25.08.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАльфа-банк
Альфа-банк. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Альфа-банк планирует запустить оплату с помощью технологии Bluetooth Low Energy для владельцев айфонов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Ранее в понедельник Сбербанк сообщал, что запустил бесконтактную оплату покупок iPhone с новой технологией "Вжух" на базе Bluetooth Low Energy, она доступна в новом приложении банка "Активы онлайн" в AppStore.
"Мы планируем запустить оплату с помощью технологии Bluetooth Low Energy для владельцев iOS в новом релизе мобильного приложения", - говорится в сообщении.
"Клиентский путь такой же, как при оплате через NFC на андроиде - для оплаты айфоном достаточно дать согласие на подключение по оплате с помощью Bluetooth. Далее мы все сделаем сами", - также сообщили в Альфа-банке.
Отмечается, что в перспективе технология будет развернута и на банковских терминалах Альфа-банка.
Альфа-банк - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Альфа-банк получил наивысший кредитный рейтинг в Китае
22 августа, 14:19
 
ЭкономикаФинансыАльфа-банкСбербанкБанки
 
 
