Альфа-банк вслед за Сбербанком запустит бесконтактную оплату айфоном

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Альфа-банк планирует запустить оплату с помощью технологии Bluetooth Low Energy для владельцев айфонов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Ранее в понедельник Сбербанк сообщал, что запустил бесконтактную оплату покупок iPhone с новой технологией "Вжух" на базе Bluetooth Low Energy, она доступна в новом приложении банка "Активы онлайн" в AppStore. "Мы планируем запустить оплату с помощью технологии Bluetooth Low Energy для владельцев iOS в новом релизе мобильного приложения", - говорится в сообщении. "Клиентский путь такой же, как при оплате через NFC на андроиде - для оплаты айфоном достаточно дать согласие на подключение по оплате с помощью Bluetooth. Далее мы все сделаем сами", - также сообщили в Альфа-банке. Отмечается, что в перспективе технология будет развернута и на банковских терминалах Альфа-банка.
