https://1prime.ru/20250825/oplata-861224394.html

Альфа-банк вслед за Сбербанком запустит бесконтактную оплату айфоном

Альфа-банк вслед за Сбербанком запустит бесконтактную оплату айфоном - 25.08.2025, ПРАЙМ

Альфа-банк вслед за Сбербанком запустит бесконтактную оплату айфоном

Альфа-банк планирует запустить оплату с помощью технологии Bluetooth Low Energy для владельцев айфонов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T18:01+0300

2025-08-25T18:01+0300

2025-08-25T18:01+0300

экономика

финансы

альфа-банк

сбербанк

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0e/859452858_106:0:2686:1451_1920x0_80_0_0_3f7b9b00329da7d29a65c879b70bbd32.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Альфа-банк планирует запустить оплату с помощью технологии Bluetooth Low Energy для владельцев айфонов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Ранее в понедельник Сбербанк сообщал, что запустил бесконтактную оплату покупок iPhone с новой технологией "Вжух" на базе Bluetooth Low Energy, она доступна в новом приложении банка "Активы онлайн" в AppStore. "Мы планируем запустить оплату с помощью технологии Bluetooth Low Energy для владельцев iOS в новом релизе мобильного приложения", - говорится в сообщении. "Клиентский путь такой же, как при оплате через NFC на андроиде - для оплаты айфоном достаточно дать согласие на подключение по оплате с помощью Bluetooth. Далее мы все сделаем сами", - также сообщили в Альфа-банке. Отмечается, что в перспективе технология будет развернута и на банковских терминалах Альфа-банка.

https://1prime.ru/20250822/bank-861096730.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, альфа-банк, сбербанк, банки