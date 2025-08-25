Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США снижаются в ожидании отчетности Nvidia - 25.08.2025
Фондовые индексы США снижаются в ожидании отчетности Nvidia
2025-08-25T17:24+0300
2025-08-25T17:24+0300
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник преимущественно снижаются в ожидании публикации финансовой отчетности разработчика графических процессоров Nvidia, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.16 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,43% - до 45 437,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,08% - до 21 515,69 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 снижался на 0,16% - до 6 455,93 пункта. В среду после закрытия основных торгов в США о своих финансовых результатах сообщит Nvidia. Это, как полагают аналитики, является самым важным событием текущей недели. "Если мы не столкнемся с каким-нибудь крупным непредвиденным событием, самым важным событием этой недели станет финансовый отчет и прогноз Nvidia", - приводит агентство Блумберг мнение главного рыночного стратега Miller Tabak Мэтью Мейли (Matthew Maley). В понедельник была опубликована статистика по рынку недвижимости США. Продажи новых домов в США в июле сократились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем июня - до 652 тысяч. Аналитики прогнозировали значение на уровне 630 тысяч.
17:24 25.08.2025
 
Фондовые индексы США снижаются в ожидании отчетности Nvidia

Фондовые индексы США преимущественно снижаются в ожидании отчета Nvidia

Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник преимущественно снижаются в ожидании публикации финансовой отчетности разработчика графических процессоров Nvidia, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 17.16 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,43% - до 45 437,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,08% - до 21 515,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,16% - до 6 455,93 пункта.
В среду после закрытия основных торгов в США о своих финансовых результатах сообщит Nvidia. Это, как полагают аналитики, является самым важным событием текущей недели.
"Если мы не столкнемся с каким-нибудь крупным непредвиденным событием, самым важным событием этой недели станет финансовый отчет и прогноз Nvidia", - приводит агентство Блумберг мнение главного рыночного стратега Miller Tabak Мэтью Мейли (Matthew Maley).
В понедельник была опубликована статистика по рынку недвижимости США. Продажи новых домов в США в июле сократились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем июня - до 652 тысяч. Аналитики прогнозировали значение на уровне 630 тысяч.
