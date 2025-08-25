https://1prime.ru/20250825/peregovory-861211372.html

Глава МИД Ирана рассказал Лаврову об итогах переговоров с "евротройкой"

МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи с беседе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым рассказал ему об итогах беседы с коллегами из Великобритании, Германии и Франции по поводу иранской ядерной программы, Лавров выразил готовность вносить дипломатические усилия для нормализации ситуации с СВПД, сообщили в МИД РФ. "Двадцать второго августа по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи. Глава иранского внешнеполитического ведомства подробно проинформировал Сергея Лаврова об итогах его телефонного разговора с коллегами из Великобритании, Германии и Франции по вопросам урегулирования вокруг иранской ядерной программы. С российской стороны подтверждена готовность и далее вносить весомый вклад в дипломатические усилия для нормализации ситуации вокруг СВПД и деэскалации напряженности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении. Уточняется, что стороны также обсудили реализацию подписанного в январе договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, а также график предстоящих контактов на различных уровнях, в первую очередь на высшем. Великобритания, Франция и Германия, подписавшие ядерное соглашение 2015 года, которое было разорвано после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из него во время своего первого срока, должны решить, запускать ли так называемый механизм мгновенного возврата санкций ООН, частично снятых после уступок Ирана по его ядерной программе в 2016 году. Отмечается, что санкционный вопрос может быть отложен на несколько месяцев при позитивном ответе Ирана. Иран в свою очередь требует от Великобритании, Германии и Франции отказаться от идеи восстановления санкций и начать действовать ответственно, если "евротройка" хочет играть роль в переговорах по ядерной программе. В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.

2025

