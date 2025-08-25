https://1prime.ru/20250825/peregovory-861211372.html
Глава МИД Ирана рассказал Лаврову об итогах переговоров с "евротройкой"
2025-08-25T14:33+0300
политика
россия
иран
великобритания
германия
сергей лавров
дональд трамп
мид
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи с беседе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым рассказал ему об итогах беседы с коллегами из Великобритании, Германии и Франции по поводу иранской ядерной программы, Лавров выразил готовность вносить дипломатические усилия для нормализации ситуации с СВПД, сообщили в МИД РФ. "Двадцать второго августа по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи. Глава иранского внешнеполитического ведомства подробно проинформировал Сергея Лаврова об итогах его телефонного разговора с коллегами из Великобритании, Германии и Франции по вопросам урегулирования вокруг иранской ядерной программы. С российской стороны подтверждена готовность и далее вносить весомый вклад в дипломатические усилия для нормализации ситуации вокруг СВПД и деэскалации напряженности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении. Уточняется, что стороны также обсудили реализацию подписанного в январе договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, а также график предстоящих контактов на различных уровнях, в первую очередь на высшем. Великобритания, Франция и Германия, подписавшие ядерное соглашение 2015 года, которое было разорвано после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из него во время своего первого срока, должны решить, запускать ли так называемый механизм мгновенного возврата санкций ООН, частично снятых после уступок Ирана по его ядерной программе в 2016 году. Отмечается, что санкционный вопрос может быть отложен на несколько месяцев при позитивном ответе Ирана. Иран в свою очередь требует от Великобритании, Германии и Франции отказаться от идеи восстановления санкций и начать действовать ответственно, если "евротройка" хочет играть роль в переговорах по ядерной программе. В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.
https://1prime.ru/20250825/razgovor-861209566.html
иран
великобритания
германия
россия, иран, великобритания, германия, сергей лавров, дональд трамп, мид, оон
Политика, РОССИЯ, ИРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, Сергей Лавров, Дональд Трамп, МИД, ООН
"Двадцать второго августа по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи. Глава иранского внешнеполитического ведомства подробно проинформировал Сергея Лаврова об итогах его телефонного разговора с коллегами из Великобритании, Германии и Франции по вопросам урегулирования вокруг иранской ядерной программы. С российской стороны подтверждена готовность и далее вносить весомый вклад в дипломатические усилия для нормализации ситуации вокруг СВПД и деэскалации напряженности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны также обсудили реализацию подписанного в январе договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, а также график предстоящих контактов на различных уровнях, в первую очередь на высшем.
Великобритания, Франция и Германия, подписавшие ядерное соглашение 2015 года, которое было разорвано после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из него во время своего первого срока, должны решить, запускать ли так называемый механизм мгновенного возврата санкций ООН, частично снятых после уступок Ирана по его ядерной программе в 2016 году. Отмечается, что санкционный вопрос может быть отложен на несколько месяцев при позитивном ответе Ирана.
Иран в свою очередь требует от Великобритании, Германии и Франции отказаться от идеи восстановления санкций и начать действовать ответственно, если "евротройка" хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.
В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.
