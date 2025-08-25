Президент Ирана выразил надежду на скорейшее разрешение украинского кризиса

https://1prime.ru/20250825/pezeshkian-861212074.html

ТЕГЕРАН, 25 авг – ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил надежду, что результаты саммита РФ-США на Аляске приведут к скорейшему урегулированию украинского конфликта. "Переговоры на Аляске принесли положительные результаты. Надеюсь, достигнутые соглашения приведут к скорейшему разрешению украинского кризиса", - сказал Пезешкиан, его слова приводятся на сайте пресс-службы иранского президента.Также отмечается, что президенты России и Ирана в ходе телефонного разговора обсудили строительство АЭС "Бушер", а также замену Россией топлива на работающем реактор.

