Президент Ирана выразил надежду на скорейшее разрешение украинского кризиса - 25.08.2025
Политика
Президент Ирана выразил надежду на скорейшее разрешение украинского кризиса
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил надежду, что результаты саммита РФ-США на Аляске приведут к... | 25.08.2025
ТЕГЕРАН, 25 авг – ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил надежду, что результаты саммита РФ-США на Аляске приведут к скорейшему урегулированию украинского конфликта. "Переговоры на Аляске принесли положительные результаты. Надеюсь, достигнутые соглашения приведут к скорейшему разрешению украинского кризиса", - сказал Пезешкиан, его слова приводятся на сайте пресс-службы иранского президента.Также отмечается, что президенты России и Ирана в ходе телефонного разговора обсудили строительство АЭС "Бушер", а также замену Россией топлива на работающем реактор.
россия, аляска, иран, масуд пезешкиан, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Аляска, ИРАН, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин
14:45 25.08.2025
 
Президент Ирана выразил надежду на скорейшее разрешение украинского кризиса

Пезешкиан: надеемся, соглашения на Аляске приведут к решению кризиса на Украине

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина и президента Ирана М. Пезешкиана
Встреча президента РФ В. Путина и президента Ирана М. Пезешкиана - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
ТЕГЕРАН, 25 авг – ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил надежду, что результаты саммита РФ-США на Аляске приведут к скорейшему урегулированию украинского конфликта.
"Переговоры на Аляске принесли положительные результаты. Надеюсь, достигнутые соглашения приведут к скорейшему разрешению украинского кризиса", - сказал Пезешкиан, его слова приводятся на сайте пресс-службы иранского президента.
Также отмечается, что президенты России и Ирана в ходе телефонного разговора обсудили строительство АЭС "Бушер", а также замену Россией топлива на работающем реактор.
Встреча президента РФ В. Путина и президента Ирана М. Пезешкиана
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Политика РОССИЯ Аляска ИРАН Масуд Пезешкиан Владимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала