Президент Ирана выразил надежду на скорейшее разрешение украинского кризиса
Президент Ирана выразил надежду на скорейшее разрешение украинского кризиса
2025-08-25T14:45+0300
политика
россия
аляска
иран
масуд пезешкиан
владимир путин
ТЕГЕРАН, 25 авг – ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил надежду, что результаты саммита РФ-США на Аляске приведут к скорейшему урегулированию украинского конфликта. "Переговоры на Аляске принесли положительные результаты. Надеюсь, достигнутые соглашения приведут к скорейшему разрешению украинского кризиса", - сказал Пезешкиан, его слова приводятся на сайте пресс-службы иранского президента.Также отмечается, что президенты России и Ирана в ходе телефонного разговора обсудили строительство АЭС "Бушер", а также замену Россией топлива на работающем реактор.
аляска
иран
ТЕГЕРАН, 25 авг – ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил надежду, что результаты саммита РФ-США на Аляске приведут к скорейшему урегулированию украинского конфликта.
"Переговоры на Аляске принесли положительные результаты. Надеюсь, достигнутые соглашения приведут к скорейшему разрешению украинского кризиса", - сказал Пезешкиан, его слова приводятся на сайте пресс-службы иранского президента.
Также отмечается, что президенты России и Ирана в ходе телефонного разговора обсудили строительство АЭС "Бушер", а также замену Россией топлива на работающем реактор.
