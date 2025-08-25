Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России впервые начали продавать пиво из КНДР
2025-08-25
2025-08-25T17:41+0300
бизнес, россия, кндр, приморский край
Бизнес, РОССИЯ, КНДР, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
17:41 25.08.2025
 
В России впервые начали продавать пиво из КНДР

Пиво Tumangang 11 из КНДР впервые начали продавать в России

Пиво. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Пиво Tumangang 11 из КНДР впервые начали продавать в России, сейчас оно есть уже в Приморском крае, а в дальнейшем будет представлено во всех регионах страны, сообщил РИА Новости директор компании "Восток-Энергия" Станислав Бусик.
"Светлое и тёмное пиво Tumangang 11, произведенное компанией Rason Ryongson General Processing Factory из КНДР, уже две недели продаётся во многих магазинах Приморского края. Мы планируем представить это пиво во всех регионах страны... И хочу отметить, что это первая в истории России поставка пива из КНДР", - рассказал Бусик.
По его словам, у компании хорошие связи с партнёрами из КНДР по разным направлениям, а сейчас налажен и импорт пива, которое производится в городе Расон.
"Мы развиваем наше партнёрство. Выходу на российский рынок предшествовала большая, кропотливая работа: многомесячная переписка, также выезжали на место, на производство, было множество командировок на фабрику", - сказал собеседник.
Он уточнил, что пиво поставляется объёмом 0,5 литра в стеклянных бутылках.
"Средняя цена бутылки пива Tumangang 11 около 160 рублей, но многое зависит и от торговой наценки. Например, в более дорогих магазинах цена может доходить до 212 рублей", - пояснил Бусик.
