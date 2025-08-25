Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Технология "Госключ" интегрирована в нацмессенджер Max, через который можно будет послать документ на подпись и скачать подписанный, сказано в релизе нацмессенджера. "Технология мобильной электронной подписи "Госключ" впервые интегрирована в мессенджер. Это позволит клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать электронные документы, направленные в Мах. Например, согласия на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг или дополнительные соглашения можно будет подписать прямо в телефоне", - говорится в релизе. Так, для подписания документа компания направляет его клиенту в мессенджере - вместе с ним приходит ссылка для бесшовного запуска сервиса "Госключ". Пользователь переходит по ссылке и подписывает документ электронной подписью, предварительно оформляя сертификат, если делает это впервые. "Пользователь подтверждает действия в "Госключе", по завершении которых возвращается в Мах, где может скачать или переслать подписанный документ с электронной подписью", - добавили в релизе. Как отметили в Мах, первые компании смогут подключиться к сервису подписания документов в мессенджере уже в этом году. Все действия, связанные с подписанием документов в "Госключе", отображаются также в личном кабинете пользователя на "Госуслугах". VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
15:35 25.08.2025
 
Технологию "Госключ" интегрировали в нацмессенджер Max

Технологию электронной подписи "Госключ" интегрировали в нацмессенджер Max

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Технология "Госключ" интегрирована в нацмессенджер Max, через который можно будет послать документ на подпись и скачать подписанный, сказано в релизе нацмессенджера.
"Технология мобильной электронной подписи "Госключ" впервые интегрирована в мессенджер. Это позволит клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать электронные документы, направленные в Мах. Например, согласия на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг или дополнительные соглашения можно будет подписать прямо в телефоне", - говорится в релизе.
Так, для подписания документа компания направляет его клиенту в мессенджере - вместе с ним приходит ссылка для бесшовного запуска сервиса "Госключ". Пользователь переходит по ссылке и подписывает документ электронной подписью, предварительно оформляя сертификат, если делает это впервые. "Пользователь подтверждает действия в "Госключе", по завершении которых возвращается в Мах, где может скачать или переслать подписанный документ с электронной подписью", - добавили в релизе.
Как отметили в Мах, первые компании смогут подключиться к сервису подписания документов в мессенджере уже в этом году. Все действия, связанные с подписанием документов в "Госключе", отображаются также в личном кабинете пользователя на "Госуслугах".
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Логотип ВТБ.
ВТБ расширил функционал цифрового банка в мессенджере Max
21 августа, 10:01
 
