ЦБ хочет ввести обязательные показатели для оценки финансового положения

ЦБ РФ планирует ввести обязательные показатели для оценки финансового положения (ФП) заемщика к 2027 году, сообщается в материалах регулятора. | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T18:21+0300

банк россии

финансы

банки

рф

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует ввести обязательные показатели для оценки финансового положения (ФП) заемщика к 2027 году, сообщается в материалах регулятора. "Определить обязательный набор финансовых показателей для оценки ФП заемщиков. Планируем ввести пороговые значения ключевых финансовых показателей для хорошего ФП (например, не выше 3 по показателю "Долг/EBITDA" и не ниже 2 по ICR) и среднего (4 и 1,5 соответственно)", - говорится в документе "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора", опубликованного на сайте ЦБ. Также в планах регулятора дать банкам возможность учитывать операционные денежные потоки для определения резерва по плохим ссудам. Резерв должен будет формироваться в размере той части долга, для обслуживания которой компании может не хватить операционного денежного потока, поясняет регулятор. "Разрешим формировать резерв ниже 100%, если заемщик продолжает операционную деятельность и имеет положительный операционный денежный поток. Уровень резервирования будет определяться операционным денежным потоком – его должно хватить на оплату процентов по оставшейся части долга, а показатель "Долг (нетто, за вычетом резерва) / EBITDA" при этом должен быть меньше 4", - отмечается в документе. Кроме того, в планах ЦБ пересмотреть подходы к оценке кредитоспособности инвестиционных проектов, в частности установить требования к бизнес-планам и прогнозам (набор обязательных финансовых метрик, реалистичность и выполняемость прогноза, анализ "план/факт") и учитывать качество прогнозов и оценку результатов их исполнения при определении размера резервов. Регулятор определит, какие именно сегменты проектного финансирования целесообразно анализировать посредством такого механизма. Предварительно ЦБ ожидает, что эти изменения начнут действовать с 1 ноября 2027 года. В документе отмечается, что действующее регулирование не задает требований к анализу конкретного набора финансовых показателей для оценки финансового положения заемщиков. Их перечень и состав отдаются на откуп банков. Некоторые банки подходят к анализу формально и не принимают во внимание классические показатели долговой нагрузки, факторы устойчивости компаний, убыточности и величины чистых активов, а также игнорируют сигналы об отраслевых проблемах. Также может возникать недооценка риска компаний с госучастием, так как банки слишком надеются на господдержку. В отдельных случаях сам факт государственной собственности воспринимается банком как фактор, автоматически снижающий риски по заемщику. Но государство не всегда готово всецело принимать на себя риски и отвечать по обязательствам госкомпаний, поясняет ЦБ РФ. "Мы видим, что такая надежда на государство позволяет банкам откладывать создание резервов на долгий срок, что приводит к накоплению риска и убытков у некоторых заемщиков. В итоге такая стратегия может приводить к необходимости списания части долга для улучшения положения заемщика. Поэтому банкам следует тщательнее анализировать самостоятельную кредитоспособность таких компаний с учетом реальных юридически закрепленных механизмов поддержки, будущих контрактных поступлений и исторического опыта поддержки", - говорится в докладе. ЦБ также ожидает, что с 1 апреля 2026 года вступит в силу нормативный акт, который предусматривает запрет на использование банками собственных иных существенных факторов для снижения резерва при плохом ФП заемщика, "например, за счет господдержки, когда ее реально нет". Планируется, что норма будет применяться ко всем ссудам, в том числе ранее выданным.

