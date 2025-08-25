https://1prime.ru/20250825/potok-861227802.html

Чернышенко рассказал об объеме турпотока между Россией и Белоруссией

Чернышенко рассказал об объеме турпотока между Россией и Белоруссией - 25.08.2025, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал об объеме турпотока между Россией и Белоруссией

Взаимный туристический поток между Россией и Белоруссией стабильно растет, за первый квартал 2025 года совершено более 130 тысяч поездок, сообщил вице-премьер... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T18:42+0300

2025-08-25T18:42+0300

2025-08-25T18:42+0300

экономика

бизнес

россия

туризм

белоруссия

рф

дмитрий чернышенко

https://cdnn.1prime.ru/img/83295/79/832957937_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_0b6efbf78e1bcd6f1cefeb24ef7893cb.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Взаимный туристический поток между Россией и Белоруссией стабильно растет, за первый квартал 2025 года совершено более 130 тысяч поездок, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства в рамках рабочего визита в Белоруссию встретился с премьер-министром республики Александром Турчиным. "Стабильно растет взаимный туристический поток. По официальной статистике, в прошлом году - порядка 670 тысяч поездок. За первый квартал 2025 года - более 130 тысяч. Рост - 6%", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат. Он добавил, что в России туристический поток стабильно растет с 2021 года. "Конечно, правительства наших стран должны приложить все усилия, чтобы реализовать огромный туристический потенциал Союзного государства", - заключил Чернышенко.

https://1prime.ru/20250825/tovarooborot-861207791.html

белоруссия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, туризм, белоруссия, рф, дмитрий чернышенко