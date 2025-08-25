https://1prime.ru/20250825/potok-861227802.html
Чернышенко рассказал об объеме турпотока между Россией и Белоруссией
Чернышенко рассказал об объеме турпотока между Россией и Белоруссией - 25.08.2025, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал об объеме турпотока между Россией и Белоруссией
Взаимный туристический поток между Россией и Белоруссией стабильно растет, за первый квартал 2025 года совершено более 130 тысяч поездок, сообщил вице-премьер... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T18:42+0300
2025-08-25T18:42+0300
2025-08-25T18:42+0300
экономика
бизнес
россия
туризм
белоруссия
рф
дмитрий чернышенко
https://cdnn.1prime.ru/img/83295/79/832957937_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_0b6efbf78e1bcd6f1cefeb24ef7893cb.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Взаимный туристический поток между Россией и Белоруссией стабильно растет, за первый квартал 2025 года совершено более 130 тысяч поездок, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства в рамках рабочего визита в Белоруссию встретился с премьер-министром республики Александром Турчиным. "Стабильно растет взаимный туристический поток. По официальной статистике, в прошлом году - порядка 670 тысяч поездок. За первый квартал 2025 года - более 130 тысяч. Рост - 6%", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат. Он добавил, что в России туристический поток стабильно растет с 2021 года. "Конечно, правительства наших стран должны приложить все усилия, чтобы реализовать огромный туристический потенциал Союзного государства", - заключил Чернышенко.
https://1prime.ru/20250825/tovarooborot-861207791.html
белоруссия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83295/79/832957937_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_76a49b1a851dcabb09c68bb3f0251669.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, туризм, белоруссия, рф, дмитрий чернышенко
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Туризм, БЕЛОРУССИЯ, РФ, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал об объеме турпотока между Россией и Белоруссией
Чернышенко заявил о стабильном росте взаимного турпотока между РФ и Белоруссией