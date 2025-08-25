Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чернышенко рассказал об объеме турпотока между Россией и Белоруссией - 25.08.2025
Чернышенко рассказал об объеме турпотока между Россией и Белоруссией
Чернышенко рассказал об объеме турпотока между Россией и Белоруссией - 25.08.2025, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал об объеме турпотока между Россией и Белоруссией
Взаимный туристический поток между Россией и Белоруссией стабильно растет, за первый квартал 2025 года совершено более 130 тысяч поездок, сообщил вице-премьер... | 25.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Взаимный туристический поток между Россией и Белоруссией стабильно растет, за первый квартал 2025 года совершено более 130 тысяч поездок, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства в рамках рабочего визита в Белоруссию встретился с премьер-министром республики Александром Турчиным. "Стабильно растет взаимный туристический поток. По официальной статистике, в прошлом году - порядка 670 тысяч поездок. За первый квартал 2025 года - более 130 тысяч. Рост - 6%", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат. Он добавил, что в России туристический поток стабильно растет с 2021 года. "Конечно, правительства наших стран должны приложить все усилия, чтобы реализовать огромный туристический потенциал Союзного государства", - заключил Чернышенко.
Чернышенко рассказал об объеме турпотока между Россией и Белоруссией

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Взаимный туристический поток между Россией и Белоруссией стабильно растет, за первый квартал 2025 года совершено более 130 тысяч поездок, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства в рамках рабочего визита в Белоруссию встретился с премьер-министром республики Александром Турчиным.
"Стабильно растет взаимный туристический поток. По официальной статистике, в прошлом году - порядка 670 тысяч поездок. За первый квартал 2025 года - более 130 тысяч. Рост - 6%", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
Он добавил, что в России туристический поток стабильно растет с 2021 года.
"Конечно, правительства наших стран должны приложить все усилия, чтобы реализовать огромный туристический потенциал Союзного государства", - заключил Чернышенко.
Вологодский губернатор поставил задачу нарастить товарооборот с Белоруссией
Вологодский губернатор поставил задачу нарастить товарооборот с Белоруссией
