Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило требования к антитеррористической защите объектов - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250825/pravitelstvo-861234623.html
Правительство утвердило требования к антитеррористической защите объектов
Правительство утвердило требования к антитеррористической защите объектов - 25.08.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило требования к антитеррористической защите объектов
Правительство РФ утвердило требования к антитеррористической защищенности объектов Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства, соответствующее... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T22:00+0300
2025-08-25T22:00+0300
россия
рф
минсельхоз
россельхознадзор
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_80f6c3963a56c494725bb2eaedbbf76c.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило требования к антитеррористической защищенности объектов Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Утвердить прилагаемые: требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федерального агентства по рыболовству и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федерального агентства по рыболовству", - говорится в документе. Кроме того, документом утверждается форма паспорта территорий Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства. Отмечается, что устанавливаются перечни территорий, подлежащих антитеррористической защите. Подчеркивается, что эти перечни подлежат размещению в интернете. Согласно документу, решение о включении территории в перечни объектов принимается в отношении функционирующих территорий в течение 180 дней со дня утверждения требований, а при вводе в эксплуатацию нового объекта (территории) включение в перечни принимается в течение 60 дней со дня окончания необходимых мероприятий по его вводу в эксплуатацию. Помимо этого, как указано в постановлении, эти требования не распространяются на территории, подлежащие обязательной охране Росгвардией, на важные государственные объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях, так же охраняемые Росгвардией, в части их оборудования инженерно-техническими средствами охраны, порядка контроля за оборудованием и эксплуатацией инженерно-технических средств охраны и на территории, требования к антитеррористической защищенности которых утверждены иными актами кабмина.
https://1prime.ru/20250404/duma-856391790.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_2a48b192bda18c33a0221d01948cb1af.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, минсельхоз, россельхознадзор, росрыболовство
РОССИЯ, РФ, Минсельхоз, Россельхознадзор, Росрыболовство
22:00 25.08.2025
 
Правительство утвердило требования к антитеррористической защите объектов

Правительство утвердило требования к антитеррористической защите объектов Минсельхоза

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило требования к антитеррористической защищенности объектов Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Утвердить прилагаемые: требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федерального агентства по рыболовству и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федерального агентства по рыболовству", - говорится в документе.
Кроме того, документом утверждается форма паспорта территорий Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства.
Отмечается, что устанавливаются перечни территорий, подлежащих антитеррористической защите. Подчеркивается, что эти перечни подлежат размещению в интернете.
Согласно документу, решение о включении территории в перечни объектов принимается в отношении функционирующих территорий в течение 180 дней со дня утверждения требований, а при вводе в эксплуатацию нового объекта (территории) включение в перечни принимается в течение 60 дней со дня окончания необходимых мероприятий по его вводу в эксплуатацию.
Помимо этого, как указано в постановлении, эти требования не распространяются на территории, подлежащие обязательной охране Росгвардией, на важные государственные объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях, так же охраняемые Росгвардией, в части их оборудования инженерно-техническими средствами охраны, порядка контроля за оборудованием и эксплуатацией инженерно-технических средств охраны и на территории, требования к антитеррористической защищенности которых утверждены иными актами кабмина.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
ГД одобрила запрет мероприятий в местах без антитеррористической защиты
4 апреля, 15:36
 
РОССИЯРФМинсельхозРоссельхознадзорРосрыболовство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала