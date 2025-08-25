Правительство утвердило требования к антитеррористической защите объектов
Правительство утвердило требования к антитеррористической защите объектов Минсельхоза
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило требования к антитеррористической защищенности объектов Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Утвердить прилагаемые: требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федерального агентства по рыболовству и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федерального агентства по рыболовству", - говорится в документе.
Кроме того, документом утверждается форма паспорта территорий Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства.
Отмечается, что устанавливаются перечни территорий, подлежащих антитеррористической защите. Подчеркивается, что эти перечни подлежат размещению в интернете.
Согласно документу, решение о включении территории в перечни объектов принимается в отношении функционирующих территорий в течение 180 дней со дня утверждения требований, а при вводе в эксплуатацию нового объекта (территории) включение в перечни принимается в течение 60 дней со дня окончания необходимых мероприятий по его вводу в эксплуатацию.
Помимо этого, как указано в постановлении, эти требования не распространяются на территории, подлежащие обязательной охране Росгвардией, на важные государственные объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях, так же охраняемые Росгвардией, в части их оборудования инженерно-техническими средствами охраны, порядка контроля за оборудованием и эксплуатацией инженерно-технических средств охраны и на территории, требования к антитеррористической защищенности которых утверждены иными актами кабмина.