https://1prime.ru/20250825/prilozhenie-861202184.html

Мобильное приложение авиакомпании S7 Airlines стало доступно в App Store

Мобильное приложение авиакомпании S7 Airlines стало доступно в App Store - 25.08.2025, ПРАЙМ

Мобильное приложение авиакомпании S7 Airlines стало доступно в App Store

Мобильное приложение для операционной системы iOS авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") стало доступно в App Store, сообщила компания. | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T11:28+0300

2025-08-25T11:28+0300

2025-08-25T11:28+0300

экономика

технологии

аэроэкспресс

telegram

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861201842_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_5561d8823cbd6bef1b74142b9b63e537.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мобильное приложение для операционной системы iOS авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") стало доступно в App Store, сообщила компания. "Сегодня в App Store вновь появилось официальное мобильное приложение S7 Airlines для iOS под названием "Учебник Путешествий" - успейте установить его на свои устройства", - говорится в Telegram-канале компании. Приложение позволяет покупать билеты на самолет, бронировать отели, выбирать машины, приобретать билеты на "Аэроэкспресс" и заказывать трансфер, уточняют в компании. Для получения оперативных оповещений в компании рекомендуют связать приложение с аккаунтом в Telegram. Тогда уведомления будут приходить в сервисный чат-бот. При связывании аккаунтов персональные данные пассажиров не передаются мессенджеру, уточнили там.

https://1prime.ru/20250819/prilozhenie-860900444.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, аэроэкспресс, telegram