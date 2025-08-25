https://1prime.ru/20250825/prilozhenie-861202184.html
Мобильное приложение авиакомпании S7 Airlines стало доступно в App Store
2025-08-25T11:28+0300
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мобильное приложение для операционной системы iOS авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") стало доступно в App Store, сообщила компания. "Сегодня в App Store вновь появилось официальное мобильное приложение S7 Airlines для iOS под названием "Учебник Путешествий" - успейте установить его на свои устройства", - говорится в Telegram-канале компании. Приложение позволяет покупать билеты на самолет, бронировать отели, выбирать машины, приобретать билеты на "Аэроэкспресс" и заказывать трансфер, уточняют в компании. Для получения оперативных оповещений в компании рекомендуют связать приложение с аккаунтом в Telegram. Тогда уведомления будут приходить в сервисный чат-бот. При связывании аккаунтов персональные данные пассажиров не передаются мессенджеру, уточнили там.
