25.08.2025
Мобильное приложение авиакомпании S7 Airlines стало доступно в App Store
Мобильное приложение для операционной системы iOS авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") стало доступно в App Store, сообщила компания.
2025-08-25T11:28+0300
2025-08-25T11:28+0300
экономика
технологии
аэроэкспресс
telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мобильное приложение для операционной системы iOS авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") стало доступно в App Store, сообщила компания. "Сегодня в App Store вновь появилось официальное мобильное приложение S7 Airlines для iOS под названием "Учебник Путешествий" - успейте установить его на свои устройства", - говорится в Telegram-канале компании. Приложение позволяет покупать билеты на самолет, бронировать отели, выбирать машины, приобретать билеты на "Аэроэкспресс" и заказывать трансфер, уточняют в компании. Для получения оперативных оповещений в компании рекомендуют связать приложение с аккаунтом в Telegram. Тогда уведомления будут приходить в сервисный чат-бот. При связывании аккаунтов персональные данные пассажиров не передаются мессенджеру, уточнили там.
технологии, аэроэкспресс, telegram
Экономика, Технологии, Аэроэкспресс, Telegram
11:28 25.08.2025
 
Мобильное приложение авиакомпании S7 Airlines стало доступно в App Store

Мобильное приложение S7 Airlines для iOS появилось в App Store

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мобильное приложение для операционной системы iOS авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") стало доступно в App Store, сообщила компания.
"Сегодня в App Store вновь появилось официальное мобильное приложение S7 Airlines для iOS под названием "Учебник Путешествий" - успейте установить его на свои устройства", - говорится в Telegram-канале компании.
Приложение позволяет покупать билеты на самолет, бронировать отели, выбирать машины, приобретать билеты на "Аэроэкспресс" и заказывать трансфер, уточняют в компании.
Для получения оперативных оповещений в компании рекомендуют связать приложение с аккаунтом в Telegram. Тогда уведомления будут приходить в сервисный чат-бот. При связывании аккаунтов персональные данные пассажиров не передаются мессенджеру, уточнили там.
