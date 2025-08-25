Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Таиланде снизилось производство автомобилей - 25.08.2025
В Таиланде снизилось производство автомобилей
13:53 25.08.2025
 
В Таиланде снизилось производство автомобилей

FTI: производство автомобилей в Таиланде в июле снизилось на 11,39%

БАНГКОК, 25 авг - ПРАЙМ. Производство автомобилей в июле 2025 года в Таиланде уменьшилось на 11,39% до 110 616 единиц в месяц по сравнению с июлем 2024 года из-за опасений, связанных с торговыми тарифами США, в то же время продажи авто внутри страны выросли на 5,84% по сравнению с июлем прошлого года, заявил на брифинге в Бангкоке официальный представитель департамента автомобильной промышленности Федерации промышленности Таиланда (FTI) Сурапхонг Пхайситпаттханапхонг.
"В июне 2025 года производство автомобилей в Таиланде выросло на 11,98% по сравнению с июнем 2024 года, а в июле упало на 11,39% по сравнению с июлем прошлого года и составило 110 616 единиц в месяц", - сказал он.
"Это связано, прежде всего, с опасениями из-за торговых тарифов США", - добавил представитель департамента.
Он также отметил, что с американскими тарифами связан и тот факт, что экспорт автомобилей из Таиланда в июле текущего года снизился на 13,27%, в то время как продажи автомобилей на внутреннем рынке в текущем году стабильно растут примерно на 5% в месяц в течение последних 5 месяцев по сравнению с тем же периодом 2024 года, и в июле этот рост составил 5,84%.
Таиланд является одним из крупнейших производителей автомобилей в Азии и крупнейшим в Юго-Восточной Азии. Расположенные в стране предприятия полного цикла производства крупных японских, американских, китайских и немецких производителей автомобилей экспортируют свою продукцию во многие страны мира, в том числе в США, Канаду, Австралию, страны Азии и страны Евросоюза. Таиланд долгое время находился на втором месте в мире по производству автомобилей-пикапов среднего размера и полноприводных внедорожников на их базе после США, в некоторые годы превосходил США в этой категории, а в настоящее время находится на третьем месте после США и КНР.
По данным FTI, доля экспортного производства автомобилей в Таиланде в течение последних 20 лет составляла в разные годы от 50% до 70%, а в настоящее время составляет 60%/ Начиная с 2006 года и до пандемии коронавирусной инфекции Таиланд производил более 2 миллионов автомобилей в год.
Заголовок открываемого материала