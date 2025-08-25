https://1prime.ru/20250825/proizvodstvo-861221111.html
В Калуге началось производство новой модели кроссоверов Tenet Т4
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Калужский автомобильный завод "АГР Холдинг" начал производство полного цикла второй по счету модели кроссоверов российского бренда Tenet - Т4, сообщила пресс-служба предприятия. "На заводе "АГР Холдинг" в Калуге стартовало производство полного цикла новой модели бренда Tenet - семейного компактного кроссовера Tenet T4. Это уже вторая модель, вставшая на конвейер предприятия после запуска кроссовера Tenet T7", - говорится в сообщении. В преддверии запуска производства на предприятии были модернизированы сварочный и окрасочный цеха, адаптированы ключевые узлы сборочной линии, а также обновлены системы контроля качества, отметили в пресс-службе. "Каждый участок производства был перенастроен с учетом конструктивных особенностей новых моделей. Внедрение цифровых решений и автоматизированного инструмента позволило снизить вероятность ошибок и обеспечить стабильность операций", - добавили там. Ранее в августе предприятие запустило производство полного цикла кроссоверов модели Tenet T7. На данный момент бренд представил также модель Т8. "АГР Холдинг" (бывший завод Volkswagen в Калуге) и китайская компания Defetoo в феврале подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству в Калуге автомобилей Tenet. При этом работа по созданию производственной базы началась еще в 2024 году.
