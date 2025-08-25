Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Курской области начали проверку организации "Курская фармация" - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250825/proverka-861202661.html
В Курской области начали проверку организации "Курская фармация"
В Курской области начали проверку организации "Курская фармация" - 25.08.2025, ПРАЙМ
В Курской области начали проверку организации "Курская фармация"
Министерство финансов Курской области начало проверку организации "Курская фармация", которая занимается обеспечением льготными лекарствами, заявил первый... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T11:37+0300
2025-08-25T11:37+0300
экономика
бизнес
финансы
александр хинштейн
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860068653_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_3103ee751548b2539cc72e85fbd6e426.jpg
КУРСК, 25 авг – ПРАЙМ. Министерство финансов Курской области начало проверку организации "Курская фармация", которая занимается обеспечением льготными лекарствами, заявил первый вице-губернатор, председатель правительства региона Александр Чепик. "Отдельно хотел, чтобы мы с вами подробно проанализировали ситуацию вокруг "Курской фармации". Эта структура была выкуплена ранее. Сегодня она находится в собственности Курской области. Учитывая то, что мы с вами наводим порядок в части обеспечения льготными лекарствами наших граждан, считаю, что надо детально разобраться, какую роль во всей этой работе занимает "Курская фармация", – заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе заседания регионального правительства. Чепик в свою очередь заверил, что министерство финансов региона уже начало проверку. "Предварительно сейчас у нас министерство финансов вышло на проверку финансового состояния данной организации, как организовано исполнение региональных субсидий, которые мы доводим, это сумма более 65 миллионов рублей. Сумма серьезная, кроме этого, они оказывают коммерческие услуги, поэтому полную ревизию проведем, информацию доложу, внесу предложение", – сказал Чепик.
https://1prime.ru/20250825/zamglavy-861195913.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860068653_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3db9b6f91e870738f32affd37c3c798b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, александр хинштейн
Экономика, Бизнес, Финансы, Александр Хинштейн
11:37 25.08.2025
 
В Курской области начали проверку организации "Курская фармация"

Курские власти начали проверку обеспечивающей льготными лекарствами организации

© РИА Новости . Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КУРСК, 25 авг – ПРАЙМ. Министерство финансов Курской области начало проверку организации "Курская фармация", которая занимается обеспечением льготными лекарствами, заявил первый вице-губернатор, председатель правительства региона Александр Чепик.
"Отдельно хотел, чтобы мы с вами подробно проанализировали ситуацию вокруг "Курской фармации". Эта структура была выкуплена ранее. Сегодня она находится в собственности Курской области. Учитывая то, что мы с вами наводим порядок в части обеспечения льготными лекарствами наших граждан, считаю, что надо детально разобраться, какую роль во всей этой работе занимает "Курская фармация", – заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе заседания регионального правительства.
Чепик в свою очередь заверил, что министерство финансов региона уже начало проверку.
"Предварительно сейчас у нас министерство финансов вышло на проверку финансового состояния данной организации, как организовано исполнение региональных субсидий, которые мы доводим, это сумма более 65 миллионов рублей. Сумма серьезная, кроме этого, они оказывают коммерческие услуги, поэтому полную ревизию проведем, информацию доложу, внесу предложение", – сказал Чепик.
Владимир Базаров - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Задержан врио замглавы Курской области
09:27
 
ЭкономикаБизнесФинансыАлександр Хинштейн
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала