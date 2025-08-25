https://1prime.ru/20250825/proverka-861202661.html

В Курской области начали проверку организации "Курская фармация"

2025-08-25T11:37+0300

экономика

бизнес

финансы

александр хинштейн

КУРСК, 25 авг – ПРАЙМ. Министерство финансов Курской области начало проверку организации "Курская фармация", которая занимается обеспечением льготными лекарствами, заявил первый вице-губернатор, председатель правительства региона Александр Чепик. "Отдельно хотел, чтобы мы с вами подробно проанализировали ситуацию вокруг "Курской фармации". Эта структура была выкуплена ранее. Сегодня она находится в собственности Курской области. Учитывая то, что мы с вами наводим порядок в части обеспечения льготными лекарствами наших граждан, считаю, что надо детально разобраться, какую роль во всей этой работе занимает "Курская фармация", – заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе заседания регионального правительства. Чепик в свою очередь заверил, что министерство финансов региона уже начало проверку. "Предварительно сейчас у нас министерство финансов вышло на проверку финансового состояния данной организации, как организовано исполнение региональных субсидий, которые мы доводим, это сумма более 65 миллионов рублей. Сумма серьезная, кроме этого, они оказывают коммерческие услуги, поэтому полную ревизию проведем, информацию доложу, внесу предложение", – сказал Чепик.

