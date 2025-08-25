https://1prime.ru/20250825/psikholog-861236086.html
Психолог рассказала, как остановить поток тревожных мыслей перед сном
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Клинический психолог Кристина Морозова в интервью "Известиям" рассказала об эффективном методе избавления от навязчивых мыслей перед сном, который профессионалы называют техникой декатастрофизации."Суть метода заключается в том, чтобы представить себе самый худший сценарий развития событий и оценить его реальность. Например, если вас вызвал начальник, важно задать себе вопросы: "Что худшее может произойти? Каковы шансы на это? Если это случится, как я буду с этим справляться?" Ответы помогут уменьшить тревогу и вернуть контроль над ситуацией", - цитируют ее "Известия".Также Морозова предложила избавляться от навязчивых негативных мыслей с помощью "Мышечной релаксации по Джекобсону". Этот метод предполагает чередование напряжения и расслабления различных групп мышц, что позволяет полностью сосредоточиться на физических ощущениях. Кроме того, Морозова посоветовала обратить внимание на комфорт подушки и позы для сна и подчеркнула, что перед ночным отдыхом полезно проделать легкие физические упражнения.
