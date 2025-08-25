Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Психолог рассказала, как остановить поток тревожных мыслей перед сном - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250825/psikholog-861236086.html
Психолог рассказала, как остановить поток тревожных мыслей перед сном
Психолог рассказала, как остановить поток тревожных мыслей перед сном - 25.08.2025, ПРАЙМ
Психолог рассказала, как остановить поток тревожных мыслей перед сном
Клинический психолог Кристина Морозова в интервью "Известиям" рассказала об эффективном методе избавления от навязчивых мыслей перед сном, который профессионалы | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T22:39+0300
2025-08-25T22:39+0300
психолог
сон
рекомендации
https://cdnn.1prime.ru/img/82795/39/827953976_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_e3401bf9effc0e32613e049e681c10fb.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Клинический психолог Кристина Морозова в интервью "Известиям" рассказала об эффективном методе избавления от навязчивых мыслей перед сном, который профессионалы называют техникой декатастрофизации."Суть метода заключается в том, чтобы представить себе самый худший сценарий развития событий и оценить его реальность. Например, если вас вызвал начальник, важно задать себе вопросы: "Что худшее может произойти? Каковы шансы на это? Если это случится, как я буду с этим справляться?" Ответы помогут уменьшить тревогу и вернуть контроль над ситуацией", - цитируют ее "Известия".Также Морозова предложила избавляться от навязчивых негативных мыслей с помощью "Мышечной релаксации по Джекобсону". Этот метод предполагает чередование напряжения и расслабления различных групп мышц, что позволяет полностью сосредоточиться на физических ощущениях. Кроме того, Морозова посоветовала обратить внимание на комфорт подушки и позы для сна и подчеркнула, что перед ночным отдыхом полезно проделать легкие физические упражнения.
https://1prime.ru/20250515/ekzamen-857525281.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82795/39/827953976_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_480e9c6d833fc779c92c6e1d0c0a4978.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
психолог, сон, рекомендации
психолог, сон, рекомендации
22:39 25.08.2025
 
Психолог рассказала, как остановить поток тревожных мыслей перед сном

Психолог Морозова: техника декатастрофизации помогает от тревожных мыслей

© РИА Новости . Павел Лисицын#сон
#сон - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Клинический психолог Кристина Морозова в интервью "Известиям" рассказала об эффективном методе избавления от навязчивых мыслей перед сном, который профессионалы называют техникой декатастрофизации.
"Суть метода заключается в том, чтобы представить себе самый худший сценарий развития событий и оценить его реальность. Например, если вас вызвал начальник, важно задать себе вопросы: "Что худшее может произойти? Каковы шансы на это? Если это случится, как я буду с этим справляться?" Ответы помогут уменьшить тревогу и вернуть контроль над ситуацией", - цитируют ее "Известия".
Также Морозова предложила избавляться от навязчивых негативных мыслей с помощью "Мышечной релаксации по Джекобсону". Этот метод предполагает чередование напряжения и расслабления различных групп мышц, что позволяет полностью сосредоточиться на физических ощущениях.
Кроме того, Морозова посоветовала обратить внимание на комфорт подушки и позы для сна и подчеркнула, что перед ночным отдыхом полезно проделать легкие физические упражнения.
Ноутбук - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Психолог научила, как сохранить нервы перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ
15 мая, 02:02
 
психологсонрекомендации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала