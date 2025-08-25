https://1prime.ru/20250825/putin--861207641.html
Путин провел встречу с вице-премьером Григоренко
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко. "Обсуждалось развитие портала госуслуг и внедрение цифровых решений в госсекторе. Отдельное внимание уделено борьбе с телефонными и интернет-мошенниками", — сообщила пресс-служба Кремля.Жизненные ситуацииПо словам Григоренко, порталом госуслуг ежедневно пользуется 14 миллионов человек. При этом сейчас ведется работа по переводу госуслуг в "жизненные ситуации". Пока что запустили 35 таких сервисов, среди которых — утрата документов, переезд в другой регион, перепланировка помещений, многодетная семья и тому подобное. Каждая ситуация — это в среднем примерно 17 госуслуг, уточнил вице-премьер.Он подробно рассказал о жизненной ситуации "Поступление в вуз онлайн". В этом году сервисом воспользовались более двух миллионов человек, которые могли подобрать учебное заведение на основе индивидуальных параметров: баллов за ЕГЭ, местоположения вуза, наличие общежития и военной кафедры, желаемой формы обучения. Направить документы в приемную комиссию также можно было онлайн. Таким образом, "жизненная ситуация" помогла абитуриентам получить полный комплекс услуг для поступления в вуз независимо от того, где они живут, подчеркнул Григоренко.Путин, со своей стороны, обратил внимание на то, что благодаря "жизненной ситуации" можно оформить, например, выезд на охоту и рыбалку. Григоренко ответил, что это востребованный сервис, поскольку оформление разрешения по нажатию кнопки очень удобно.Борьба с мошенникамиЕще одна "жизненная ситуация" — это борьба с мошенничеством, отметил Григоренко. По его словам, уже порядка 15 миллионов россиян оформили на "Госуслугах" самозапрет на выдачу кредитов и займов. Это один из самых популярных у граждан инструментов для защиты от мошенников, подчеркнул вице-премьер.Сейчас идет подготовка нового пакета мер по борьбе с мошенничеством. В него, в частности, входит самозапрет на международные звонки. Отдельно ведется работа над ужесточением ответственности в случае применения при мошенничестве искусственного интеллекта, уточнил Григоренко. Пакет планируется внести в Госдуму осенью.
Среди сфер, которые в качестве вице-премьера курирует Григоренко, — цифровое развитие, связь, внедрение искусственного интеллекта (ИИ).
