Путин обсудил с Григоренко развитие портала госуслуг и борьбу с мошенниками - 25.08.2025
Путин обсудил с Григоренко развитие портала госуслуг и борьбу с мошенниками
Путин обсудил с Григоренко развитие портала госуслуг и борьбу с мошенниками - 25.08.2025, ПРАЙМ
Путин обсудил с Григоренко развитие портала госуслуг и борьбу с мошенниками
Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером, руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко обсудил вопросы развития портала госуслуг и... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T13:58+0300
2025-08-25T13:58+0300
технологии
россия
дмитрий григоренко
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861207487_0:39:3116:1792_1920x0_80_0_0_4bcf659b366726714c19b7d2d1fd0020.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером, руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко обсудил вопросы развития портала госуслуг и внедрения цифровых решений в госсекторе, отдельное внимание было уделено борьбе с телефонными и интернет-мошенниками, сообщила пресс-служба Кремля. "Президент провёл встречу с заместителем председателя правительства – руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко. Обсуждалось развитие портала госуслуг и внедрение цифровых решений в госсекторе. Отдельное внимание уделено борьбе с телефонными и интернет-мошенниками", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля.
технологии, россия, дмитрий григоренко, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Григоренко, Владимир Путин
13:58 25.08.2025
 
Путин обсудил с Григоренко развитие портала госуслуг и борьбу с мошенниками

Путин обсудил с вице-премьером Григоренко развитие портала госуслуг и борьбу с мошенниками

© РИА Новости . Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером, руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко обсудил вопросы развития портала госуслуг и внедрения цифровых решений в госсекторе, отдельное внимание было уделено борьбе с телефонными и интернет-мошенниками, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент провёл встречу с заместителем председателя правительства – руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко. Обсуждалось развитие портала госуслуг и внедрение цифровых решений в госсекторе. Отдельное внимание уделено борьбе с телефонными и интернет-мошенниками", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля.
ТехнологииРОССИЯДмитрий ГригоренкоВладимир Путин
 
 
