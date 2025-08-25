https://1prime.ru/20250825/putin-861208796.html

Путин обсудил с Григоренко развитие портала госуслуг и борьбу с мошенниками

Путин обсудил с Григоренко развитие портала госуслуг и борьбу с мошенниками

2025-08-25T13:58+0300

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером, руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко обсудил вопросы развития портала госуслуг и внедрения цифровых решений в госсекторе, отдельное внимание было уделено борьбе с телефонными и интернет-мошенниками, сообщила пресс-служба Кремля. "Президент провёл встречу с заместителем председателя правительства – руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко. Обсуждалось развитие портала госуслуг и внедрение цифровых решений в госсекторе. Отдельное внимание уделено борьбе с телефонными и интернет-мошенниками", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля.

