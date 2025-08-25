Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде заявили, что Украина проваливается в демографическую бездну - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250825/rada-861213191.html
В Раде заявили, что Украина проваливается в демографическую бездну
В Раде заявили, что Украина проваливается в демографическую бездну - 25.08.2025, ПРАЙМ
В Раде заявили, что Украина проваливается в демографическую бездну
Украина проваливается в демографическую бездну, в скором времени некому будет воевать, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T15:08+0300
2025-08-25T15:08+0300
политика
общество
украина
киев
владимир зеленский
оон
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859923622_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d4858f4b4d2a4f0fef0d47b06f32f48.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Украина проваливается в демографическую бездну, в скором времени некому будет воевать, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. "После этой войны Украина десятилетиями будет оправляться от демографического кризиса. Если вообще когда-либо сможет оправиться. При этом уже сейчас удержание линии фронта происходит исключительно потому, что ЛБС (линия боевого столкновения) насыщена беспилотниками.... "Противоядие" против них (БПЛА - ред.) рано или поздно будет найдено, что минимизирует их применение против техники, и снова создаст основу для крупных десантных операций. Когда это случится, то Украине уже некем будет воевать от слова совсем", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, если Украина не обеспечит прочную основу для мира сейчас, то из-за численного преимущества России и огромных потерь ВСУ это приведет к поражению украинской армии. "Поэтому если сейчас не будут заложены крепчайшие основы для мира, то на следующем этапе войны русские дойдут и до Киева, и до Львова", - резюмировал парламентарий. Агентство УНИАН со ссылкой на министерство социальной политики Украины в начале июля сообщало, что численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
https://1prime.ru/20250825/finlyandiya-861209395.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859923622_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e11f231bfa84f1512707e1f193f8295d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, киев, владимир зеленский, оон, всу
Политика, Общество , УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, ООН, ВСУ
15:08 25.08.2025
 
В Раде заявили, что Украина проваливается в демографическую бездну

Депутат Рады Дубинский: Украина проваливается в демографическую бездну

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Украина проваливается в демографическую бездну, в скором времени некому будет воевать, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
"После этой войны Украина десятилетиями будет оправляться от демографического кризиса. Если вообще когда-либо сможет оправиться. При этом уже сейчас удержание линии фронта происходит исключительно потому, что ЛБС (линия боевого столкновения) насыщена беспилотниками.... "Противоядие" против них (БПЛА - ред.) рано или поздно будет найдено, что минимизирует их применение против техники, и снова создаст основу для крупных десантных операций. Когда это случится, то Украине уже некем будет воевать от слова совсем", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По его словам, если Украина не обеспечит прочную основу для мира сейчас, то из-за численного преимущества России и огромных потерь ВСУ это приведет к поражению украинской армии. "Поэтому если сейчас не будут заложены крепчайшие основы для мира, то на следующем этапе войны русские дойдут и до Киева, и до Львова", - резюмировал парламентарий.
Агентство УНИАН со ссылкой на министерство социальной политики Украины в начале июля сообщало, что численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Стубб призвал не преувеличить роль Финляндии на переговорах по Украине
14:10
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийООНВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала