В Раде заявили, что Украина проваливается в демографическую бездну
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Украина проваливается в демографическую бездну, в скором времени некому будет воевать, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. "После этой войны Украина десятилетиями будет оправляться от демографического кризиса. Если вообще когда-либо сможет оправиться. При этом уже сейчас удержание линии фронта происходит исключительно потому, что ЛБС (линия боевого столкновения) насыщена беспилотниками.... "Противоядие" против них (БПЛА - ред.) рано или поздно будет найдено, что минимизирует их применение против техники, и снова создаст основу для крупных десантных операций. Когда это случится, то Украине уже некем будет воевать от слова совсем", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, если Украина не обеспечит прочную основу для мира сейчас, то из-за численного преимущества России и огромных потерь ВСУ это приведет к поражению украинской армии. "Поэтому если сейчас не будут заложены крепчайшие основы для мира, то на следующем этапе войны русские дойдут и до Киева, и до Львова", - резюмировал парламентарий. Агентство УНИАН со ссылкой на министерство социальной политики Украины в начале июля сообщало, что численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
