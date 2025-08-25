https://1prime.ru/20250825/repubblica-861205270.html
Италия готова помочь Украине с разминированием территории, сообщили СМИ
2025-08-25T12:43+0300
РИМ, 25 авг – ПРАЙМ. Итальянское правительство, продолжая выступать против отправки своих миротворцев на Украину, готово оказать поддержку с разминированием территории и водного пространства, пишет в понедельник газета Repubblica. "Как стало известно из квалифицированных источников, в последние дни правительство Джорджи Мелони сообщило своим союзникам о готовности направить специалистов ВМС и сухопутных войск для проведения обязательных операций по разминированию в украинских водах и на территории", - говорится в статье. Речь идет, как подчеркивается, о "теоретической готовности", которая сможет материализоваться после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Repubblica отмечает, что с учетом противотанковых и противопехотных мин, а также неразорвавшихся боеприпасов разминирование может затронуть 30% территории Украины. Италия способна направить минные тральщики и вспомогательные фрегаты, необходимые для разминирования акваторий. Кроме того, она может использовать своих военных экспертов для выполнения аналогичных задач в заминированных районах, пишет издание. "Мы не поддерживаем отправку войск, но могли бы внести значительный вклад, учитывая наш богатый опыт как в разминировании на море, так и на суше. Посмотрим, как пойдут дела. Достигнут прогресс с точки зрения координации такого типа предложения", - заявил в этой связи глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни на политическом мероприятии в Римини.
