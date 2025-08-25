Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.08.2025
Azur Air возобновит прямые рейсы на вьетнамский Фукуок из Москвы
Azur Air возобновит прямые рейсы на вьетнамский Фукуок из Москвы
Azur Air возобновит прямые рейсы на вьетнамский Фукуок из Москвы
Российская чартерная авиакомпания Azur Air возобновляет рейсы на вьетнамский остров Фукуок из Москвы с 10 ноября три раза в неделю, сообщила пресс-служба... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T16:29+0300
2025-08-25T16:29+0300
бизнес
москва
вьетнам
azur air
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861217388_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4bcce557f5b3cb5536b99cf59f361536.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Российская чартерная авиакомпания Azur Air возобновляет рейсы на вьетнамский остров Фукуок из Москвы с 10 ноября три раза в неделю, сообщила пресс-служба компании. "Авиакомпания Azur Air представляет главную новинку зимнего расписания - прямые рейсы на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама… Рейсы на Фукуок из Москвы запланированы с 10 ноября 2025 года и будут выполняться с частотой три раза в неделю на воздушных судах Boeing 767-300, рассчитанных на 336 кресел в салоне экономического класса", - говорится в Telegram-канале авиакомпании. Уточняется, что перелеты на Фукуок не выполнялись с 2020 года. Azur Air также планирует полеты на Фукуок из других городов России и в настоящий момент завершает формирование этих полетных программ. "Продажа туров с перелетом Azur Air уже открыта у партнеров авиакомпании на туристическом рынке", - отметили в пресс-службе.
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861217388_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eeb0ae7414ce51c4e993993eb6e9170c.jpg
ПРАЙМ
бизнес, москва, вьетнам, azur air
Бизнес, МОСКВА, ВЬЕТНАМ, Azur Air
16:29 25.08.2025
 
Azur Air возобновит прямые рейсы на вьетнамский Фукуок из Москвы

Azur Air возобновит прямые рейсы на вьетнамский Фукуок из Москвы

Сотрудница авиакомпании AZUR air в аэропорту "Внуково"
Сотрудница авиакомпании AZUR air в аэропорту Внуково - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Российская чартерная авиакомпания Azur Air возобновляет рейсы на вьетнамский остров Фукуок из Москвы с 10 ноября три раза в неделю, сообщила пресс-служба компании.
"Авиакомпания Azur Air представляет главную новинку зимнего расписания - прямые рейсы на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама… Рейсы на Фукуок из Москвы запланированы с 10 ноября 2025 года и будут выполняться с частотой три раза в неделю на воздушных судах Boeing 767-300, рассчитанных на 336 кресел в салоне экономического класса", - говорится в Telegram-канале авиакомпании.
Уточняется, что перелеты на Фукуок не выполнялись с 2020 года. Azur Air также планирует полеты на Фукуок из других городов России и в настоящий момент завершает формирование этих полетных программ.
"Продажа туров с перелетом Azur Air уже открыта у партнеров авиакомпании на туристическом рынке", - отметили в пресс-службе.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
"Аэрофлот" 24 августа отменил 24 рейса из-за ограничений в аэропортах
БизнесМОСКВАВЬЕТНАМAzur Air
 
 
