Azur Air возобновит прямые рейсы на вьетнамский Фукуок из Москвы

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Российская чартерная авиакомпания Azur Air возобновляет рейсы на вьетнамский остров Фукуок из Москвы с 10 ноября три раза в неделю, сообщила пресс-служба компании. "Авиакомпания Azur Air представляет главную новинку зимнего расписания - прямые рейсы на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама… Рейсы на Фукуок из Москвы запланированы с 10 ноября 2025 года и будут выполняться с частотой три раза в неделю на воздушных судах Boeing 767-300, рассчитанных на 336 кресел в салоне экономического класса", - говорится в Telegram-канале авиакомпании. Уточняется, что перелеты на Фукуок не выполнялись с 2020 года. Azur Air также планирует полеты на Фукуок из других городов России и в настоящий момент завершает формирование этих полетных программ. "Продажа туров с перелетом Azur Air уже открыта у партнеров авиакомпании на туристическом рынке", - отметили в пресс-службе.

