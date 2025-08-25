https://1prime.ru/20250825/reyting-861194626.html

Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Великобритании на уровне "AA-"

Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Великобритании на уровне "AA-"

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Великобритании в иностранной и национальной валютах на уровне "AA-", прогноз стабильный, говорится в сообщении рейтингового агентства. Краткосрочные РДЭ страны в обеих валютах были сохранены на уровне "F1+", рейтинг странового потолка - на отметке "AAA". Долгосрочный РДЭ Банка Англии в иностранной валюте в то же время был сохранен на уровне "AA-" со стабильным прогнозом. "Рейтинги Великобритании подкрепляются ее высокодоходной, крупной, диверсифицированной и гибкой экономикой, надежной макроэкономической политикой и гибкостью финансирования за счет глубоких рынков капитала и статуса фунта стерлингов как международной резервной валюты", - комментирует агентство. Среди негативных факторов Fitch отмечает высокий уровень внутреннего и внешнего долга и соотношение процентов по долгу к госдоходам, которое более чем вдвое выше, чем медиана группы стран рейтинга "AA", указывается в релизе. Рост ВВП страны составит 1,2% как в текущем, так и в следующем годах, что отчасти отражает дальнейшее охлаждение рынка труда, полагают аналитики агентства. В 2027 году агентство прогнозирует ускорение роста экономики до 1,5% после четырех лет роста ниже тренда, поскольку смягчение денежно-кредитной политики приведет к увеличению потребительских расходов. Fitch указывает и на то, что Великобритания в меньшей степени подвержена прямому влиянию тарифов США, поскольку большая часть ее экспорта приходится на услуги, а торговое соглашение между Великобританией и Штатами поддерживает относительно низкие тарифы.

великобритания

сша

