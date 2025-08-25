Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Великобритании на уровне "AA-" - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250825/reyting-861194626.html
Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Великобритании на уровне "AA-"
Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Великобритании на уровне "AA-" - 25.08.2025, ПРАЙМ
Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Великобритании на уровне "AA-"
Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Великобритании в иностранной и национальной валютах на уровне... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T08:52+0300
2025-08-25T08:52+0300
экономика
рынок
великобритания
сша
fitch ratings
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861194474_63:0:3137:1729_1920x0_80_0_0_a066a885c62b32e5622e27f8f3ed87bd.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Великобритании в иностранной и национальной валютах на уровне "AA-", прогноз стабильный, говорится в сообщении рейтингового агентства. Краткосрочные РДЭ страны в обеих валютах были сохранены на уровне "F1+", рейтинг странового потолка - на отметке "AAA". Долгосрочный РДЭ Банка Англии в иностранной валюте в то же время был сохранен на уровне "AA-" со стабильным прогнозом. "Рейтинги Великобритании подкрепляются ее высокодоходной, крупной, диверсифицированной и гибкой экономикой, надежной макроэкономической политикой и гибкостью финансирования за счет глубоких рынков капитала и статуса фунта стерлингов как международной резервной валюты", - комментирует агентство. Среди негативных факторов Fitch отмечает высокий уровень внутреннего и внешнего долга и соотношение процентов по долгу к госдоходам, которое более чем вдвое выше, чем медиана группы стран рейтинга "AA", указывается в релизе. Рост ВВП страны составит 1,2% как в текущем, так и в следующем годах, что отчасти отражает дальнейшее охлаждение рынка труда, полагают аналитики агентства. В 2027 году агентство прогнозирует ускорение роста экономики до 1,5% после четырех лет роста ниже тренда, поскольку смягчение денежно-кредитной политики приведет к увеличению потребительских расходов. Fitch указывает и на то, что Великобритания в меньшей степени подвержена прямому влиянию тарифов США, поскольку большая часть ее экспорта приходится на услуги, а торговое соглашение между Великобританией и Штатами поддерживает относительно низкие тарифы.
https://1prime.ru/20250822/ssha-861121416.html
великобритания
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861194474_447:0:2752:1729_1920x0_80_0_0_cb1d28a9d83588dc380a61ffa17050b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, великобритания, сша, fitch ratings
Экономика, Рынок, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Fitch Ratings
08:52 25.08.2025
 
Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Великобритании на уровне "AA-"

Fitch подтвердило рейтинги Великобритании на уровне "AA-", прогноз стабильный

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип агентства Fitch Ratings
Логотип агентства Fitch Ratings - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Великобритании в иностранной и национальной валютах на уровне "AA-", прогноз стабильный, говорится в сообщении рейтингового агентства.
Краткосрочные РДЭ страны в обеих валютах были сохранены на уровне "F1+", рейтинг странового потолка - на отметке "AAA". Долгосрочный РДЭ Банка Англии в иностранной валюте в то же время был сохранен на уровне "AA-" со стабильным прогнозом.
"Рейтинги Великобритании подкрепляются ее высокодоходной, крупной, диверсифицированной и гибкой экономикой, надежной макроэкономической политикой и гибкостью финансирования за счет глубоких рынков капитала и статуса фунта стерлингов как международной резервной валюты", - комментирует агентство.
Среди негативных факторов Fitch отмечает высокий уровень внутреннего и внешнего долга и соотношение процентов по долгу к госдоходам, которое более чем вдвое выше, чем медиана группы стран рейтинга "AA", указывается в релизе.
Рост ВВП страны составит 1,2% как в текущем, так и в следующем годах, что отчасти отражает дальнейшее охлаждение рынка труда, полагают аналитики агентства. В 2027 году агентство прогнозирует ускорение роста экономики до 1,5% после четырех лет роста ниже тренда, поскольку смягчение денежно-кредитной политики приведет к увеличению потребительских расходов.
Fitch указывает и на то, что Великобритания в меньшей степени подвержена прямому влиянию тарифов США, поскольку большая часть ее экспорта приходится на услуги, а торговое соглашение между Великобританией и Штатами поддерживает относительно низкие тарифы.
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг США
22 августа, 22:27
 
ЭкономикаРынокВЕЛИКОБРИТАНИЯСШАFitch Ratings
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала