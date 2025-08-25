https://1prime.ru/20250825/rossija-861189579.html

Объем выдач ипотеки в России в июле вырос на 11%

2025-08-25T03:34+0300

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Объем выдач ипотеки в России в июле вырос на 11% к июню и достиг 343,7 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "ОКБ подвело итоги ипотечного кредитования в июле 2025 года. За месяц банки выдали 78,79 тысячи ипотечных кредитов на 343,68 миллиарда рублей. По сравнению с результатами июня количество и объем выдач жилищных кредитов в июле выросли на 11%. В июне 2025 года было выдано 71,15 тысячи ипотек на 309 миллиарда рублей. Средний размер кредита практически не изменился: в июне он был равен 4,34 миллиона рублей. Средний срок кредитования вырос на 3 месяца: с 255 месяцев в июне 2025 года", - говорится в сообщении. По данным ОКБ, в годовом выражении количество сократилось на 2%, объем выдач вырос на 14%. В июле 2024 года было выдано 80,78 тысячи ипотечных кредитов на 302,49 миллиарда рублей. Средний размер ипотечного кредита за год стал больше на 617 тысяч рублей: в июле 2024 года он составлял 3,74 миллиона рублей, в июле 2025 года – 4,36 миллиона рублей. Средний срок ипотечного кредитования стал дольше на 38 месяцев: в июле этого года он составил 258 месяцев. В июле "первичка" заняла 41% от общего количества и 55% от общего объема ипотечных кредитов. Средний размер кредита на покупку квартиры в новостройке составил 5,68 миллиона рублей, средний срок кредитования – 317 месяцев. Месяцем ранее доля первичного жилья составляла 43% от общего количества и 57% от общего объема ипотечного кредитования. Средний размер ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке составил в июле 3,35 миллиона рублей, средний срок – 234 месяца, сообщает ОКБ.

