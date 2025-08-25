https://1prime.ru/20250825/rossija-861190291.html

Россия вдвое нарастила импорт мороженого из Южной Кореи

Россия вдвое нарастила импорт мороженого из Южной Кореи - 25.08.2025, ПРАЙМ

Россия вдвое нарастила импорт мороженого из Южной Кореи

Россия в июле вдвое нарастила импорт мороженого из Южной Кореи - до рекорда в один миллион долларов, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T06:16+0300

2025-08-25T06:16+0300

2025-08-25T06:16+0300

экономика

бизнес

россия

южная корея

сеул

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861190291.jpg?1756091798

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Россия в июле вдвое нарастила импорт мороженого из Южной Кореи - до рекорда в один миллион долларов, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, в июле российские компании приобрели у Сеула 316,3 тонны мороженого на 1 миллион долларов, что более чем вдвое больше показателя годом ранее как в физическом, так и в денежном выражении. Стоимость поставок и их объемы стали рекордными за все время торговли двух стран. Россия в июле заняла четвертое место среди главных покупателей мороженого у Южной Кореи, хотя годом ранее была седьмой. Больше в середине лета покупали только США (2,65 миллиона долларов), Япония (1,5 миллиона) и Филиппины (1,1 миллиона). В целом за январь-июль из Южной Кореи в Россию прибыло 1,6 тысячи тонн мороженого на 4,9 миллиона долларов. Объем поставок в годовом выражении вырос в 1,5 раза, а стоимость - на треть.

южная корея

сеул

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, южная корея, сеул, сша