Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия вдвое нарастила импорт мороженого из Южной Кореи - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250825/rossija-861190291.html
Россия вдвое нарастила импорт мороженого из Южной Кореи
Россия вдвое нарастила импорт мороженого из Южной Кореи - 25.08.2025, ПРАЙМ
Россия вдвое нарастила импорт мороженого из Южной Кореи
Россия в июле вдвое нарастила импорт мороженого из Южной Кореи - до рекорда в один миллион долларов, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T06:16+0300
2025-08-25T06:16+0300
экономика
бизнес
россия
южная корея
сеул
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861190291.jpg?1756091798
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Россия в июле вдвое нарастила импорт мороженого из Южной Кореи - до рекорда в один миллион долларов, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, в июле российские компании приобрели у Сеула 316,3 тонны мороженого на 1 миллион долларов, что более чем вдвое больше показателя годом ранее как в физическом, так и в денежном выражении. Стоимость поставок и их объемы стали рекордными за все время торговли двух стран. Россия в июле заняла четвертое место среди главных покупателей мороженого у Южной Кореи, хотя годом ранее была седьмой. Больше в середине лета покупали только США (2,65 миллиона долларов), Япония (1,5 миллиона) и Филиппины (1,1 миллиона). В целом за январь-июль из Южной Кореи в Россию прибыло 1,6 тысячи тонн мороженого на 4,9 миллиона долларов. Объем поставок в годовом выражении вырос в 1,5 раза, а стоимость - на треть.
южная корея
сеул
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, южная корея, сеул, сша
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, СЕУЛ, США
06:16 25.08.2025
 
Россия вдвое нарастила импорт мороженого из Южной Кореи

Россия в июле вдвое нарастила импорт мороженого из Южной Кореи

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Россия в июле вдвое нарастила импорт мороженого из Южной Кореи - до рекорда в один миллион долларов, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, в июле российские компании приобрели у Сеула 316,3 тонны мороженого на 1 миллион долларов, что более чем вдвое больше показателя годом ранее как в физическом, так и в денежном выражении. Стоимость поставок и их объемы стали рекордными за все время торговли двух стран.
Россия в июле заняла четвертое место среди главных покупателей мороженого у Южной Кореи, хотя годом ранее была седьмой. Больше в середине лета покупали только США (2,65 миллиона долларов), Япония (1,5 миллиона) и Филиппины (1,1 миллиона).
В целом за январь-июль из Южной Кореи в Россию прибыло 1,6 тысячи тонн мороженого на 4,9 миллиона долларов. Объем поставок в годовом выражении вырос в 1,5 раза, а стоимость - на треть.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯЮЖНАЯ КОРЕЯСЕУЛСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала