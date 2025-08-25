https://1prime.ru/20250825/rossija-861190291.html
Россия вдвое нарастила импорт мороженого из Южной Кореи
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Россия в июле вдвое нарастила импорт мороженого из Южной Кореи - до рекорда в один миллион долларов, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, в июле российские компании приобрели у Сеула 316,3 тонны мороженого на 1 миллион долларов, что более чем вдвое больше показателя годом ранее как в физическом, так и в денежном выражении. Стоимость поставок и их объемы стали рекордными за все время торговли двух стран.
Россия в июле заняла четвертое место среди главных покупателей мороженого у Южной Кореи, хотя годом ранее была седьмой. Больше в середине лета покупали только США (2,65 миллиона долларов), Япония (1,5 миллиона) и Филиппины (1,1 миллиона).
В целом за январь-июль из Южной Кореи в Россию прибыло 1,6 тысячи тонн мороженого на 4,9 миллиона долларов. Объем поставок в годовом выражении вырос в 1,5 раза, а стоимость - на треть.
