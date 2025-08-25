https://1prime.ru/20250825/rossiya-861212725.html
Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, заявил эксперт
Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, заявил эксперт - 25.08.2025, ПРАЙМ
Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, заявил эксперт
Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, ломая ее прозападные иллюзии, заявил РИА Новости Шахрул Хайдар Камал, основатель индонезийского... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T14:52+0300
2025-08-25T14:52+0300
2025-08-25T14:52+0300
технологии
россия
общество
сша
великобритания
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
ДЖАКАРТА, 25 авг - ПРАЙМ. Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, ломая ее прозападные иллюзии, заявил РИА Новости Шахрул Хайдар Камал, основатель индонезийского молодежного сообщества Zeekend, утвержденного в качестве "Голоса молодёжной дипломатии" МИД страны. По словам Шахрула, Россия, в том числе Русский дом в Джакарте, ведет очень качественную работу с индонезийской молодежью, устраивая профильные мероприятия. "На эти мероприятия приходят индонезийские выпускники университетов США и Великобритании. Поначалу они были твёрдо настроены в поддержку этих стран, но после мероприятий в Русском доме они начали по-настоящему ценить и уважать Россию. Их взгляды в корне изменились", - сказал РИА Новости основатель Zeekend. По его словам, уровень уважения России и ее поддержки в Индонезии, четвертой по населению стране мира, неуклонно растет. "Таким образом, Россия выигрывает "битву за умы" молодежи нашей страны, ломая ее прозападные ложные представления об РФ", - подытожил собеседник агентства.
https://1prime.ru/20250818/indoneziya-860843404.html
сша
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_28d4c5c313ab3b890ee496d72b1e6a7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, общество , сша, великобритания, мид
Технологии, РОССИЯ, Общество , США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД
Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, заявил эксперт
Zeekend: Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи
ДЖАКАРТА, 25 авг - ПРАЙМ. Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, ломая ее прозападные иллюзии, заявил РИА Новости Шахрул Хайдар Камал, основатель индонезийского молодежного сообщества Zeekend, утвержденного в качестве "Голоса молодёжной дипломатии" МИД страны.
По словам Шахрула, Россия, в том числе Русский дом в Джакарте, ведет очень качественную работу с индонезийской молодежью, устраивая профильные мероприятия.
"На эти мероприятия приходят индонезийские выпускники университетов США и Великобритании. Поначалу они были твёрдо настроены в поддержку этих стран, но после мероприятий в Русском доме они начали по-настоящему ценить и уважать Россию. Их взгляды в корне изменились", - сказал РИА Новости основатель Zeekend.
По его словам, уровень уважения России и ее поддержки в Индонезии, четвертой по населению стране мира, неуклонно растет.
"Таким образом, Россия выигрывает "битву за умы" молодежи нашей страны, ломая ее прозападные ложные представления об РФ", - подытожил собеседник агентства.
Посол России в Индонезии рассказал о работе по всем трекам БРИКС