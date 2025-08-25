https://1prime.ru/20250825/rossiya-861212725.html

Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, заявил эксперт

25.08.2025

Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, заявил эксперт

Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, ломая ее прозападные иллюзии, заявил РИА Новости Шахрул Хайдар Камал, основатель индонезийского... | 25.08.2025, ПРАЙМ

ДЖАКАРТА, 25 авг - ПРАЙМ. Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, ломая ее прозападные иллюзии, заявил РИА Новости Шахрул Хайдар Камал, основатель индонезийского молодежного сообщества Zeekend, утвержденного в качестве "Голоса молодёжной дипломатии" МИД страны. По словам Шахрула, Россия, в том числе Русский дом в Джакарте, ведет очень качественную работу с индонезийской молодежью, устраивая профильные мероприятия. "На эти мероприятия приходят индонезийские выпускники университетов США и Великобритании. Поначалу они были твёрдо настроены в поддержку этих стран, но после мероприятий в Русском доме они начали по-настоящему ценить и уважать Россию. Их взгляды в корне изменились", - сказал РИА Новости основатель Zeekend. По его словам, уровень уважения России и ее поддержки в Индонезии, четвертой по населению стране мира, неуклонно растет. "Таким образом, Россия выигрывает "битву за умы" молодежи нашей страны, ломая ее прозападные ложные представления об РФ", - подытожил собеседник агентства.

