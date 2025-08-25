Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, заявил эксперт - 25.08.2025
Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, заявил эксперт
технологии, россия, общество , сша, великобритания, мид
Технологии, РОССИЯ, Общество , США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД
14:52 25.08.2025
 
Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, заявил эксперт

Zeekend: Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
ДЖАКАРТА, 25 авг - ПРАЙМ. Россия выигрывает "битву за умы" индонезийской молодежи, ломая ее прозападные иллюзии, заявил РИА Новости Шахрул Хайдар Камал, основатель индонезийского молодежного сообщества Zeekend, утвержденного в качестве "Голоса молодёжной дипломатии" МИД страны.
По словам Шахрула, Россия, в том числе Русский дом в Джакарте, ведет очень качественную работу с индонезийской молодежью, устраивая профильные мероприятия.
"На эти мероприятия приходят индонезийские выпускники университетов США и Великобритании. Поначалу они были твёрдо настроены в поддержку этих стран, но после мероприятий в Русском доме они начали по-настоящему ценить и уважать Россию. Их взгляды в корне изменились", - сказал РИА Новости основатель Zeekend.
По его словам, уровень уважения России и ее поддержки в Индонезии, четвертой по населению стране мира, неуклонно растет.
"Таким образом, Россия выигрывает "битву за умы" молодежи нашей страны, ломая ее прозападные ложные представления об РФ", - подытожил собеседник агентства.
