Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение в начале недели

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается в начале основной торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижается на 0,29% относительно предыдущего закрытия, до 2 888,37 пункта. В частности, заметно дешевеют акции "СПБ биржи" (-4,07%), "Башнефти" (-1,98%), "Аэрофлота" (-1,97%), ДВМП (-1,95%), "Юнипро" (-1,94%). Дорожают акции "Генетико" (+4,13%), ПИКа (+1,73%), "Селигдара" (+1,57%), "Полюса" (+1,44%), Ашинского металлургического завода (+0,52%). "Куда двинется рынок – будет зависеть от политики. Украинский вопрос пока остается в подвешенном состоянии, но на следующей неделе будет значимое событие – визит президента РФ в Китай. Практически наверняка в Китае пройдут переговоры по нефти и газу", - рассказал Алексей Антонов из "Алор брокер". "Учитывая настораживающий "геополитический" новостной фон, поддерживающий консервативный настрой, рынок акций может начать неделю с усиления продаж и отката индекса Мосбиржи, с перспективой теста зоны 2840-2850 пунктов, выступающей ближайшей зоной поддержки", - заключает Евгений Локтюхов из ПСБ.
