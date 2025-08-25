Российский рынок акций снизился по итогам основных торгов

https://1prime.ru/20250825/rynok-861228745.html
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 0,33%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,33%, до 2 887,24 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,2%, до 1 192,32 пункта, долларовый РТС снизился на 0,25%, до 1 127,29 пункта.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,33%, до 2 887,24 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,2%, до 1 192,32 пункта, долларовый РТС снизился на 0,25%, до 1 127,29 пункта.
Рынок акций продолжает снижаться на геополитической неопределенности