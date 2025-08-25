Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением
Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением, отыграв часть дневных потерь
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника снижением, отыграв при этом часть дневных потерь, следует из данных Московской биржи.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 1,62%, до 68,31 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи в первый торговый день недели двигался в пределах 2850-2900 пунтков, оставаясь в умеренном минусе. На геополитическом фронте воцарилось затишье – переговорный трек по Украине встал на паузу. Вместе с тем страны ЕС готовятся обсуждать новый пакет антироссийских санкций, а в американском Белом доме подтвердили планы ввести со среды дополнительные пошлины для Индии за торговое сотрудничество с РФ", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Выступая в конце минувшей недели на международном симпозиуме в Джексон-Хоуле, глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что уже в сентябре регулятор может снизить процентные ставки, что вызвало волну оптимизма на мировых биржах. Впрочем, торги понедельника в США начинались с фиксации прибыли, отметил эксперт.
"В РФ также продолжается сезон полугодовых отчетностей, которые во вторник представят Мосбиржа, "Акрон" и "Займер" – последний является также одним из кандидатов на привлекательные промежуточные дивиденды, размер которых совет директоров компании обсуждает уже сегодня", - добавила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Лидеры роста и снижения котировок
Акции "СПБ биржи" и "Аэрофлота" продолжали падение на фоне ослабления оптимизма в отношении скорого снятия западных санкций, добавила Кожухова.
В лидерах снижения - акции "СПБ биржи" (-3,95%), "Вуш Холдинга" (-2,42%), "Эн+ Груп" (-2,31%), "Аэрофлота" (-2,21%), Московского кредитного банка (-2,17%), "Алросы" (-2,13%).
"АФК "Система" же готовится представить свои полугодовые финансовые результаты по МСФО в четверг, 28 августа. На данный момент известно, что по итогам 1-го квартала текущего года консолидированная выручка компании по МСФО выросла на 8,4%, до 295,7 миллиарда рублей, рентабельность по OIBDA увеличилась до 28,5%, но чистый убыток расширился до 21,2 миллиарда рублей", - отметила эксперт.
В лидерах роста - акции "Селигдара" (+4,77%), "Ростелекома" (+3,22%), "Россетей" (+3,2%), ПИКа (+2,02%), ОГК-2 (+2,01%), АФК "Система" (+1,31%).
Прогнозы
"В отсутствие внятных позитивных сигналов со стороны геополитики динамика рынка может оставаться неуверенной. Прогноз по индексу Мосбиржи на 26 августа – 2850-2950 пунктов", - рассказал Шепелев.
"Пока ожидаем дальнейшее сползание индекса к 2850 пунктам, а затем, вероятно, уже достижение района 2800 пунктов. Этот уровень будет выступать поддержкой в течение ближайшей недели. Пока на рынке акций обороты низкие", - говорит Кирилл Селезнев из "Гарда капитал".