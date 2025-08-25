Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением - 25.08.2025
Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением
Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением - 25.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника снижением, отыграв при этом часть дневных потерь, следует из данных Московской биржи. | 25.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника снижением, отыграв при этом часть дневных потерь, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,33%, до 2 887,24 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,2%, до 1 192,32 пункта, долларовый РТС снизился на 0,25%, до 1 127,29 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 1,62%, до 68,31 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в первый торговый день недели двигался в пределах 2850-2900 пунтков, оставаясь в умеренном минусе. На геополитическом фронте воцарилось затишье – переговорный трек по Украине встал на паузу. Вместе с тем страны ЕС готовятся обсуждать новый пакет антироссийских санкций, а в американском Белом доме подтвердили планы ввести со среды дополнительные пошлины для Индии за торговое сотрудничество с РФ", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Выступая в конце минувшей недели на международном симпозиуме в Джексон-Хоуле, глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что уже в сентябре регулятор может снизить процентные ставки, что вызвало волну оптимизма на мировых биржах. Впрочем, торги понедельника в США начинались с фиксации прибыли, отметил эксперт. "В РФ также продолжается сезон полугодовых отчетностей, которые во вторник представят Мосбиржа, "Акрон" и "Займер" – последний является также одним из кандидатов на привлекательные промежуточные дивиденды, размер которых совет директоров компании обсуждает уже сегодня", - добавила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Лидеры роста и снижения котировок Акции "СПБ биржи" и "Аэрофлота" продолжали падение на фоне ослабления оптимизма в отношении скорого снятия западных санкций, добавила Кожухова. В лидерах снижения - акции "СПБ биржи" (-3,95%), "Вуш Холдинга" (-2,42%), "Эн+ Груп" (-2,31%), "Аэрофлота" (-2,21%), Московского кредитного банка (-2,17%), "Алросы" (-2,13%). "АФК "Система" же готовится представить свои полугодовые финансовые результаты по МСФО в четверг, 28 августа. На данный момент известно, что по итогам 1-го квартала текущего года консолидированная выручка компании по МСФО выросла на 8,4%, до 295,7 миллиарда рублей, рентабельность по OIBDA увеличилась до 28,5%, но чистый убыток расширился до 21,2 миллиарда рублей", - отметила эксперт. В лидерах роста - акции "Селигдара" (+4,77%), "Ростелекома" (+3,22%), "Россетей" (+3,2%), ПИКа (+2,02%), ОГК-2 (+2,01%), АФК "Система" (+1,31%). Прогнозы "В отсутствие внятных позитивных сигналов со стороны геополитики динамика рынка может оставаться неуверенной. Прогноз по индексу Мосбиржи на 26 августа – 2850-2950 пунктов", - рассказал Шепелев. "Пока ожидаем дальнейшее сползание индекса к 2850 пунктам, а затем, вероятно, уже достижение района 2800 пунктов. Этот уровень будет выступать поддержкой в течение ближайшей недели. Пока на рынке акций обороты низкие", - говорит Кирилл Селезнев из "Гарда капитал".
Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением

Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением, отыграв часть дневных потерь

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника снижением, отыграв при этом часть дневных потерь, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,33%, до 2 887,24 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,2%, до 1 192,32 пункта, долларовый РТС снизился на 0,25%, до 1 127,29 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 1,62%, до 68,31 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи в первый торговый день недели двигался в пределах 2850-2900 пунтков, оставаясь в умеренном минусе. На геополитическом фронте воцарилось затишье – переговорный трек по Украине встал на паузу. Вместе с тем страны ЕС готовятся обсуждать новый пакет антироссийских санкций, а в американском Белом доме подтвердили планы ввести со среды дополнительные пошлины для Индии за торговое сотрудничество с РФ", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Выступая в конце минувшей недели на международном симпозиуме в Джексон-Хоуле, глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что уже в сентябре регулятор может снизить процентные ставки, что вызвало волну оптимизма на мировых биржах. Впрочем, торги понедельника в США начинались с фиксации прибыли, отметил эксперт.
"В РФ также продолжается сезон полугодовых отчетностей, которые во вторник представят Мосбиржа, "Акрон" и "Займер" – последний является также одним из кандидатов на привлекательные промежуточные дивиденды, размер которых совет директоров компании обсуждает уже сегодня", - добавила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Лидеры роста и снижения котировок

Акции "СПБ биржи" и "Аэрофлота" продолжали падение на фоне ослабления оптимизма в отношении скорого снятия западных санкций, добавила Кожухова.
В лидерах снижения - акции "СПБ биржи" (-3,95%), "Вуш Холдинга" (-2,42%), "Эн+ Груп" (-2,31%), "Аэрофлота" (-2,21%), Московского кредитного банка (-2,17%), "Алросы" (-2,13%).
"АФК "Система" же готовится представить свои полугодовые финансовые результаты по МСФО в четверг, 28 августа. На данный момент известно, что по итогам 1-го квартала текущего года консолидированная выручка компании по МСФО выросла на 8,4%, до 295,7 миллиарда рублей, рентабельность по OIBDA увеличилась до 28,5%, но чистый убыток расширился до 21,2 миллиарда рублей", - отметила эксперт.
В лидерах роста - акции "Селигдара" (+4,77%), "Ростелекома" (+3,22%), "Россетей" (+3,2%), ПИКа (+2,02%), ОГК-2 (+2,01%), АФК "Система" (+1,31%).

Прогнозы

"В отсутствие внятных позитивных сигналов со стороны геополитики динамика рынка может оставаться неуверенной. Прогноз по индексу Мосбиржи на 26 августа – 2850-2950 пунктов", - рассказал Шепелев.
"Пока ожидаем дальнейшее сползание индекса к 2850 пунктам, а затем, вероятно, уже достижение района 2800 пунктов. Этот уровень будет выступать поддержкой в течение ближайшей недели. Пока на рынке акций обороты низкие", - говорит Кирилл Селезнев из "Гарда капитал".
