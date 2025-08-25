Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением

https://1prime.ru/20250825/rynok-861230078.html

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника снижением, отыграв при этом часть дневных потерь, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,33%, до 2 887,24 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,2%, до 1 192,32 пункта, долларовый РТС снизился на 0,25%, до 1 127,29 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 1,62%, до 68,31 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в первый торговый день недели двигался в пределах 2850-2900 пунтков, оставаясь в умеренном минусе. На геополитическом фронте воцарилось затишье – переговорный трек по Украине встал на паузу. Вместе с тем страны ЕС готовятся обсуждать новый пакет антироссийских санкций, а в американском Белом доме подтвердили планы ввести со среды дополнительные пошлины для Индии за торговое сотрудничество с РФ", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Выступая в конце минувшей недели на международном симпозиуме в Джексон-Хоуле, глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что уже в сентябре регулятор может снизить процентные ставки, что вызвало волну оптимизма на мировых биржах. Впрочем, торги понедельника в США начинались с фиксации прибыли, отметил эксперт. "В РФ также продолжается сезон полугодовых отчетностей, которые во вторник представят Мосбиржа, "Акрон" и "Займер" – последний является также одним из кандидатов на привлекательные промежуточные дивиденды, размер которых совет директоров компании обсуждает уже сегодня", - добавила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Лидеры роста и снижения котировок Акции "СПБ биржи" и "Аэрофлота" продолжали падение на фоне ослабления оптимизма в отношении скорого снятия западных санкций, добавила Кожухова. В лидерах снижения - акции "СПБ биржи" (-3,95%), "Вуш Холдинга" (-2,42%), "Эн+ Груп" (-2,31%), "Аэрофлота" (-2,21%), Московского кредитного банка (-2,17%), "Алросы" (-2,13%). "АФК "Система" же готовится представить свои полугодовые финансовые результаты по МСФО в четверг, 28 августа. На данный момент известно, что по итогам 1-го квартала текущего года консолидированная выручка компании по МСФО выросла на 8,4%, до 295,7 миллиарда рублей, рентабельность по OIBDA увеличилась до 28,5%, но чистый убыток расширился до 21,2 миллиарда рублей", - отметила эксперт. В лидерах роста - акции "Селигдара" (+4,77%), "Ростелекома" (+3,22%), "Россетей" (+3,2%), ПИКа (+2,02%), ОГК-2 (+2,01%), АФК "Система" (+1,31%). Прогнозы "В отсутствие внятных позитивных сигналов со стороны геополитики динамика рынка может оставаться неуверенной. Прогноз по индексу Мосбиржи на 26 августа – 2850-2950 пунктов", - рассказал Шепелев. "Пока ожидаем дальнейшее сползание индекса к 2850 пунктам, а затем, вероятно, уже достижение района 2800 пунктов. Этот уровень будет выступать поддержкой в течение ближайшей недели. Пока на рынке акций обороты низкие", - говорит Кирилл Селезнев из "Гарда капитал".

