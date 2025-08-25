https://1prime.ru/20250825/sanktsii-861201139.html
2025-08-25T11:11+0300
экономика
запад
дания
владимир путин
ес
мид
politico
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Главы МИД Евросоюза проведут встречу в субботу, обсудят 19-й пакет санкций против РФ, пишет газета Politico. "В субботу состоится встреча министров иностранных дел (ЕС - ред.)", - говорится в материале издания. По данным издания, в письме председательство Дании в ЕС предлагает сосредоточиться на том, "как усилить давление на Россию", чтобы склонить ее к заключению перемирия. Как подчеркивает газета, под давлением подразумевается 19-й пакет санкций против РФ. Кроме того, на встрече будут рассмотрены "дальнейшие варианты использования доходов" от замороженных активов России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
