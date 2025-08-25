https://1prime.ru/20250825/sanktsii-861201139.html

Главы МИД ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России, пишут СМИ

Главы МИД ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России, пишут СМИ - 25.08.2025, ПРАЙМ

Главы МИД ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России, пишут СМИ

Главы МИД Евросоюза проведут встречу в субботу, обсудят 19-й пакет санкций против РФ, пишет газета Politico. | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T11:11+0300

2025-08-25T11:11+0300

2025-08-25T11:11+0300

экономика

запад

дания

владимир путин

ес

мид

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/82582/48/825824864_91:0:2784:1515_1920x0_80_0_0_b641285c1deb796d6a06499505738916.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Главы МИД Евросоюза проведут встречу в субботу, обсудят 19-й пакет санкций против РФ, пишет газета Politico. "В субботу состоится встреча министров иностранных дел (ЕС - ред.)", - говорится в материале издания. По данным издания, в письме председательство Дании в ЕС предлагает сосредоточиться на том, "как усилить давление на Россию", чтобы склонить ее к заключению перемирия. Как подчеркивает газета, под давлением подразумевается 19-й пакет санкций против РФ. Кроме того, на встрече будут рассмотрены "дальнейшие варианты использования доходов" от замороженных активов России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250824/vens-861173401.html

запад

дания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, дания, владимир путин, ес, мид, politico