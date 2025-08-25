Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о планах Трампа ввести санкции против чиновников из ЕС - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250825/sanktsii-861231753.html
СМИ сообщили о планах Трампа ввести санкции против чиновников из ЕС
СМИ сообщили о планах Трампа ввести санкции против чиновников из ЕС - 25.08.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о планах Трампа ввести санкции против чиновников из ЕС
Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает санкции против чиновников из ЕС и стран блока из-за закона о цифровых услугах Евросоюза, передает... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T20:51+0300
2025-08-25T20:51+0300
мировая экономика
газ
сша
европа
дональд трамп
джей ди вэнс
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает санкции против чиновников из ЕС и стран блока из-за закона о цифровых услугах Евросоюза, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций против чиновников ЕС или стран-членов, ответственных за введение... закона о цифровых услугах", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что подобная мера в случае реализации будет беспрецедентной. По данным источников, эти санкции, скорее всего, обретут форму визовых ограничений. Впрочем, госдепу США еще предстоит принять окончательное решение об их введении. В начале августа агентство сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа поручила американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию с целью создания оппозиции закону о цифровых услугах ЕС. В июле госдепартамент США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре. В феврале на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с критикой в адрес лидеров Европейского союза. Он заявлял, что некоторые европейские страны отступают от принципов свободы слова и демократии. Вэнс выразил обеспокоенность тем, что эта тенденция не только подрывает внутреннюю стабильность европейских государств, но и ставит под сомнение основы сотрудничества между США и Европой. В заключение своей речи вице-президент призвал европейских политиков предоставить гражданам возможность свободно выражать свои мысли. Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
https://1prime.ru/20250819/tramp-860899231.html
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_513:0:3589:2307_1920x0_80_0_0_73bbec94dc90d5d88879e896e2bab118.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, газ, сша, европа, дональд трамп, джей ди вэнс, ес
Мировая экономика, Газ, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, ЕС
20:51 25.08.2025
 
СМИ сообщили о планах Трампа ввести санкции против чиновников из ЕС

Reuters: США могут ввести санкции против чиновников из ЕС из-за закона о цифровых услугах

© AFP / Nicholas KammПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP / Nicholas Kamm
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает санкции против чиновников из ЕС и стран блока из-за закона о цифровых услугах Евросоюза, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций против чиновников ЕС или стран-членов, ответственных за введение... закона о цифровых услугах", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что подобная мера в случае реализации будет беспрецедентной.
По данным источников, эти санкции, скорее всего, обретут форму визовых ограничений. Впрочем, госдепу США еще предстоит принять окончательное решение об их введении.
В начале августа агентство сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа поручила американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию с целью создания оппозиции закону о цифровых услугах ЕС.
В июле госдепартамент США обвинил Европу в несоблюдении свободы слова и чрезмерной цензуре.
В феврале на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с критикой в адрес лидеров Европейского союза. Он заявлял, что некоторые европейские страны отступают от принципов свободы слова и демократии. Вэнс выразил обеспокоенность тем, что эта тенденция не только подрывает внутреннюю стабильность европейских государств, но и ставит под сомнение основы сотрудничества между США и Европой. В заключение своей речи вице-президент призвал европейских политиков предоставить гражданам возможность свободно выражать свои мысли.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
FT заметила необычную деталь в поведении лидеров ЕС на встрече с Трампом
19 августа, 09:38
 
Мировая экономикаГазСШАЕВРОПАДональд ТрампДжей Ди ВэнсЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала