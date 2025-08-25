Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.08.2025
Новое приложение Сбербанка "Активы онлайн" больше не доступно в App Store
Новое приложение Сбербанка "Активы онлайн" больше не доступно в App Store - 25.08.2025, ПРАЙМ
Новое приложение Сбербанка "Активы онлайн" больше не доступно в App Store
Новое приложение Сбербанка "Активы онлайн" для бесконтактной оплаты покупок с iPhone больше не доступно в App Store, сообщил банк. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T22:11+0300
2025-08-25T22:11+0300
технологии
финансы
банки
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/94/830569457_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7880a40c19c4921bbad09b9732c3f1aa.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Новое приложение Сбербанка "Активы онлайн" для бесконтактной оплаты покупок с iPhone больше не доступно в App Store, сообщил банк. Ранее в понедельник Сбербанк запустил бесконтактную оплату покупок iPhone с новой технологией "Вжух" на базе Bluetooth Low Energy, она доступна на новой версии "Сбербанк Онлайн" (16.13) "Активы Онлайн". Скачать новое приложение из App Store можно было по ссылке из официальных каналов "Сбера". "Обновлено: приложение "Активы онлайн" больше недоступно в App Store", - говорится в сообщении. Отмечается, что приложение можно установить в офисе Сбербанка, либо с помощью выездного менеджера. Кроме того, можно воспользоваться веб-версией "Сбербанк Онлайн". Банк рекомендовал не скачивать приложение из неизвестных источников, чтобы обезопасить себя от мошенников.
Новости
ru-RU
технологии, финансы, банки, сбербанк
Технологии, Финансы, Банки, Сбербанк
22:11 25.08.2025
 
Новое приложение Сбербанка "Активы онлайн" больше не доступно в App Store

Приложение "Активы онлайн" для оплаты покупок с iPhone больше не доступно в App Store

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Новое приложение Сбербанка "Активы онлайн" для бесконтактной оплаты покупок с iPhone больше не доступно в App Store, сообщил банк.
Ранее в понедельник Сбербанк запустил бесконтактную оплату покупок iPhone с новой технологией "Вжух" на базе Bluetooth Low Energy, она доступна на новой версии "Сбербанк Онлайн" (16.13) "Активы Онлайн". Скачать новое приложение из App Store можно было по ссылке из официальных каналов "Сбера".
"Обновлено: приложение "Активы онлайн" больше недоступно в App Store", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приложение можно установить в офисе Сбербанка, либо с помощью выездного менеджера. Кроме того, можно воспользоваться веб-версией "Сбербанк Онлайн".
Банк рекомендовал не скачивать приложение из неизвестных источников, чтобы обезопасить себя от мошенников.
