"ВСМПО-Ависма" опровергла информацию об аресте ее счетов в Швейцарии
2025-08-25T17:38+0300
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – ПРАЙМ. Корпорация "ВСМПО-Ависма" опровергает информацию об аресте судом в Швейцарии ее счетов, выполняются все необходимые транзакции, сообщила РИА Новости пресс-служба компании. Ранее адвокат швейцарской компании Interlink Metals and Chemicals AG Александр Забейда, участвовавший в урегулировании спора с "ВСМПО-Ависма", рассказал РИА Новости, что суд в Швейцарии наложил арест на счета "ВСМПО-Ависма". "Информация об аресте счетов ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" в Швейцарии не соответствует действительности. "ВСМПО-Ависма" в рабочем режиме осуществляет все необходимые транзакции по банковским счетам и выполняет свои обязательства перед контрагентами и сотрудниками", – сказали в компании. По словам адвоката ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Юрия Аксенова, приведенным в релизе, "речь идет не об аресте, а о ранее введенном временном ограничении на распоряжение частью дебиторской задолженности корпорации, находящейся в Швейцарии, которое на данный момент уже отменено тем же швейцарским судом". Арестованный летом в Москве по обвинению в мошенничестве бывший гендиректор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин, по версии следствия (документы имеются в распоряжении РИА Новости), заключил договоры на поставку шихтового материала (титанового сырья) с ООО "Торгово-промышленный вектор" и "НПО ВторПромРесурсы" по завышенным ценам. Следствие указало, что российский поставщик аналогичной продукции ООО "РегионПром" продавал этот же материал дешевле, и оценило ущерб в 1,5 миллиарда рублей. Как следует из материалов дела (имеются в распоряжении РИА Новости), деятельность фирм-поставщиков титанового сырья была подконтрольна гражданину США Игорю Райхельсону, который занимает должность консультанта в швейцарской компании - поставщике титана Interlink Metals and Chemicals AG (далее – "Интерлинк") по направлению организации работы с Россией и странами СНГ. Райхельсон в своих показаниях (имеются в распоряжении РИА Новости) утверждает, что обе компании "успешно и взаимовыгодно сотрудничали с начала 90-х годов именно благодаря "Интерлинку", который в судебном порядке отменил демпинговые пошлины в США, и американский рынок сбыта стал доступен для России". В 2020 году между руководством компаний возникли разногласия, но позже было заключено мировое соглашение, в рамках которого стороны договорились об отсутствии взаимных претензий к друг другу. По словам адвоката "Интерлинка" Александра Забейды, одного из авторов мирового соглашения, поводом для обращения в швейцарский суд стало нарушение этого соглашения со стороны ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма". Детали мирового соглашения адвокат сообщить отказался, ссылаясь на его конфиденциальный характер.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – ПРАЙМ. Корпорация "ВСМПО-Ависма" опровергает информацию об аресте судом в Швейцарии ее счетов, выполняются все необходимые транзакции, сообщила РИА Новости пресс-служба компании.
Ранее адвокат швейцарской компании Interlink Metals and Chemicals AG Александр Забейда, участвовавший в урегулировании спора с "ВСМПО-Ависма", рассказал РИА Новости, что суд в Швейцарии
наложил арест на счета "ВСМПО-Ависма".
"Информация об аресте счетов ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" в Швейцарии не соответствует действительности. "ВСМПО-Ависма" в рабочем режиме осуществляет все необходимые транзакции по банковским счетам и выполняет свои обязательства перед контрагентами и сотрудниками", – сказали в компании.
По словам адвоката ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Юрия Аксенова, приведенным в релизе, "речь идет не об аресте, а о ранее введенном временном ограничении на распоряжение частью дебиторской задолженности корпорации, находящейся в Швейцарии, которое на данный момент уже отменено тем же швейцарским судом".
Арестованный летом в Москве
по обвинению в мошенничестве бывший гендиректор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин
, по версии следствия (документы имеются в распоряжении РИА Новости), заключил договоры на поставку шихтового материала (титанового сырья) с ООО "Торгово-промышленный вектор" и "НПО ВторПромРесурсы" по завышенным ценам. Следствие указало, что российский поставщик аналогичной продукции ООО "РегионПром" продавал этот же материал дешевле, и оценило ущерб в 1,5 миллиарда рублей.
Как следует из материалов дела (имеются в распоряжении РИА Новости), деятельность фирм-поставщиков титанового сырья была подконтрольна гражданину США
Игорю Райхельсону, который занимает должность консультанта в швейцарской компании - поставщике титана Interlink Metals and Chemicals AG (далее – "Интерлинк") по направлению организации работы с Россией и странами СНГ
.
Райхельсон в своих показаниях (имеются в распоряжении РИА Новости) утверждает, что обе компании "успешно и взаимовыгодно сотрудничали с начала 90-х годов именно благодаря "Интерлинку", который в судебном порядке отменил демпинговые пошлины в США, и американский рынок сбыта стал доступен для России".
В 2020 году между руководством компаний возникли разногласия, но позже было заключено мировое соглашение, в рамках которого стороны договорились об отсутствии взаимных претензий к друг другу.
По словам адвоката "Интерлинка" Александра Забейды, одного из авторов мирового соглашения, поводом для обращения в швейцарский суд стало нарушение этого соглашения со стороны ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма". Детали мирового соглашения адвокат сообщить отказался, ссылаясь на его конфиденциальный характер.
