https://1prime.ru/20250825/schet-861222191.html

"ВСМПО-Ависма" опровергла информацию об аресте ее счетов в Швейцарии

"ВСМПО-Ависма" опровергла информацию об аресте ее счетов в Швейцарии - 25.08.2025, ПРАЙМ

"ВСМПО-Ависма" опровергла информацию об аресте ее счетов в Швейцарии

Корпорация "ВСМПО-Ависма" опровергает информацию об аресте судом в Швейцарии ее счетов, выполняются все необходимые транзакции, сообщила РИА Новости... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T17:38+0300

2025-08-25T17:38+0300

2025-08-25T17:38+0300

экономика

финансы

банки

россия

швейцария

сша

москва

михаил воеводин

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_cc5bdf15f322df951c403786956b32cb.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – ПРАЙМ. Корпорация "ВСМПО-Ависма" опровергает информацию об аресте судом в Швейцарии ее счетов, выполняются все необходимые транзакции, сообщила РИА Новости пресс-служба компании. Ранее адвокат швейцарской компании Interlink Metals and Chemicals AG Александр Забейда, участвовавший в урегулировании спора с "ВСМПО-Ависма", рассказал РИА Новости, что суд в Швейцарии наложил арест на счета "ВСМПО-Ависма". "Информация об аресте счетов ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" в Швейцарии не соответствует действительности. "ВСМПО-Ависма" в рабочем режиме осуществляет все необходимые транзакции по банковским счетам и выполняет свои обязательства перед контрагентами и сотрудниками", – сказали в компании. По словам адвоката ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Юрия Аксенова, приведенным в релизе, "речь идет не об аресте, а о ранее введенном временном ограничении на распоряжение частью дебиторской задолженности корпорации, находящейся в Швейцарии, которое на данный момент уже отменено тем же швейцарским судом". Арестованный летом в Москве по обвинению в мошенничестве бывший гендиректор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин, по версии следствия (документы имеются в распоряжении РИА Новости), заключил договоры на поставку шихтового материала (титанового сырья) с ООО "Торгово-промышленный вектор" и "НПО ВторПромРесурсы" по завышенным ценам. Следствие указало, что российский поставщик аналогичной продукции ООО "РегионПром" продавал этот же материал дешевле, и оценило ущерб в 1,5 миллиарда рублей. Как следует из материалов дела (имеются в распоряжении РИА Новости), деятельность фирм-поставщиков титанового сырья была подконтрольна гражданину США Игорю Райхельсону, который занимает должность консультанта в швейцарской компании - поставщике титана Interlink Metals and Chemicals AG (далее – "Интерлинк") по направлению организации работы с Россией и странами СНГ. Райхельсон в своих показаниях (имеются в распоряжении РИА Новости) утверждает, что обе компании "успешно и взаимовыгодно сотрудничали с начала 90-х годов именно благодаря "Интерлинку", который в судебном порядке отменил демпинговые пошлины в США, и американский рынок сбыта стал доступен для России". В 2020 году между руководством компаний возникли разногласия, но позже было заключено мировое соглашение, в рамках которого стороны договорились об отсутствии взаимных претензий к друг другу. По словам адвоката "Интерлинка" Александра Забейды, одного из авторов мирового соглашения, поводом для обращения в швейцарский суд стало нарушение этого соглашения со стороны ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма". Детали мирового соглашения адвокат сообщить отказался, ссылаясь на его конфиденциальный характер.

https://1prime.ru/20250825/isk-861222018.html

швейцария

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, швейцария, сша, москва, михаил воеводин, снг