https://1prime.ru/20250825/sdelka-861217531.html
Белый дом надеется на завершение торговой сделки США и Южной Кореи
Белый дом надеется на завершение торговой сделки США и Южной Кореи - 25.08.2025, ПРАЙМ
Белый дом надеется на завершение торговой сделки США и Южной Кореи
Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт выразил надежду на то, что переговоры по торговому соглашению между Соединенными Штатами... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T16:23+0300
2025-08-25T16:23+0300
2025-08-25T16:23+0300
экономика
южная корея
вашингтон
сша
дональд трамп
cnbc
https://cdnn.1prime.ru/img/82872/23/828722314_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_b2f15ff4b3f14d255c14dbc7a1afcb00.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт выразил надежду на то, что переговоры по торговому соглашению между Соединенными Штатами и Южной Кореей будут доведены до конца в ходе визита южнокорейского президента Ли Чжэ Мёна в Вашингтон. "Сегодня к нам приезжают корейцы, чтобы, надеюсь, финализировать сделку", - сказал Хассетт в интервью телеканалу CNBC. Президент Республики Корея проведет свою первую личную встречу с президентом США Дональдом Трампом 25 августа в Белом доме, стороны обсудят модернизацию альянса, оборону и безопасность, торговлю и другие вопросы.
https://1prime.ru/20250821/ssha-861062691.html
южная корея
вашингтон
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82872/23/828722314_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_a0638f6c7e4f3095fd51f351ff584a95.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, вашингтон, сша, дональд трамп, cnbc
Экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп, CNBC
Белый дом надеется на завершение торговой сделки США и Южной Кореи
Белый дом надеется на завершение торговой сделки в ходе визита президента Южной Кореи
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт выразил надежду на то, что переговоры по торговому соглашению между Соединенными Штатами и Южной Кореей будут доведены до конца в ходе визита южнокорейского президента Ли Чжэ Мёна в Вашингтон.
"Сегодня к нам приезжают корейцы, чтобы, надеюсь, финализировать сделку", - сказал Хассетт в интервью телеканалу CNBC.
Президент Республики Корея проведет свою первую личную встречу с президентом США Дональдом Трампом 25 августа в Белом доме, стороны обсудят модернизацию альянса, оборону и безопасность, торговлю и другие вопросы.
Советник Трампа назвал торговую сделку с ЕС самой важной для США