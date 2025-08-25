Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом надеется на завершение торговой сделки США и Южной Кореи - 25.08.2025
Белый дом надеется на завершение торговой сделки США и Южной Кореи
Белый дом надеется на завершение торговой сделки США и Южной Кореи - 25.08.2025, ПРАЙМ
Белый дом надеется на завершение торговой сделки США и Южной Кореи
Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт выразил надежду на то, что переговоры по торговому соглашению между Соединенными Штатами... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T16:23+0300
2025-08-25T16:23+0300
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт выразил надежду на то, что переговоры по торговому соглашению между Соединенными Штатами и Южной Кореей будут доведены до конца в ходе визита южнокорейского президента Ли Чжэ Мёна в Вашингтон. "Сегодня к нам приезжают корейцы, чтобы, надеюсь, финализировать сделку", - сказал Хассетт в интервью телеканалу CNBC. Президент Республики Корея проведет свою первую личную встречу с президентом США Дональдом Трампом 25 августа в Белом доме, стороны обсудят модернизацию альянса, оборону и безопасность, торговлю и другие вопросы.
16:23 25.08.2025
 
Белый дом надеется на завершение торговой сделки США и Южной Кореи

ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт выразил надежду на то, что переговоры по торговому соглашению между Соединенными Штатами и Южной Кореей будут доведены до конца в ходе визита южнокорейского президента Ли Чжэ Мёна в Вашингтон.
"Сегодня к нам приезжают корейцы, чтобы, надеюсь, финализировать сделку", - сказал Хассетт в интервью телеканалу CNBC.
Президент Республики Корея проведет свою первую личную встречу с президентом США Дональдом Трампом 25 августа в Белом доме, стороны обсудят модернизацию альянса, оборону и безопасность, торговлю и другие вопросы.
