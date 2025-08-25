https://1prime.ru/20250825/shkoly-861206568.html
В Минкультуры рассказали об открытии школ креативных индустрий
В Минкультуры рассказали об открытии школ креативных индустрий - 25.08.2025, ПРАЙМ
В Минкультуры рассказали об открытии школ креативных индустрий
Более пяти миллиардов рублей было выделено из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий, сообщила статс-секретарь - заместитель министра... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T13:14+0300
2025-08-25T13:14+0300
2025-08-25T13:14+0300
экономика
россия
бизнес
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861206395_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_a1d29638279ddd90c98af993cbeb12df.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Более пяти миллиардов рублей было выделено из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий, сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева. "На создание школ креативных индустрий из федерального бюджета выделено более 5 миллиардов рублей", - сказала она на открытии Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур и креативных индустрий "Мы вместе!". Она отметила, что на сегодняшний день в России существует уже 93 таких школы, с общим числом обучающихся почти 13 тысяч детей, а школы креативных индустрий массово открываются по всей стране при поддержке министерства культуры РФ с 2022 года. "Всего на создание школ креативных индустрий за 4 года выделено уже 5,4 миллиарда рублей", - добавила замминистра. Всего до 2030 года планируется создать свыше 240 школ креативных индустрий, в которых смогут обучаться более 20 тысяч подростков, добавила Алексеева.
https://1prime.ru/20250616/golikova--858522974.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861206395_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_d48b49f85e5764d3b5bc0647122fd808.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ
В Минкультуры рассказали об открытии школ креативных индустрий
Минкультуры: более пяти миллиардов рублей выделено на открытие школ креативных индустрий
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Более пяти миллиардов рублей было выделено из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий, сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.
"На создание школ креативных индустрий из федерального бюджета выделено более 5 миллиардов рублей", - сказала она на открытии Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур и креативных индустрий "Мы вместе!".
Она отметила, что на сегодняшний день в России существует уже 93 таких школы, с общим числом обучающихся почти 13 тысяч детей, а школы креативных индустрий массово открываются по всей стране при поддержке министерства культуры РФ с 2022 года.
"Всего на создание школ креативных индустрий за 4 года выделено уже 5,4 миллиарда рублей", - добавила замминистра.
Всего до 2030 года планируется создать свыше 240 школ креативных индустрий, в которых смогут обучаться более 20 тысяч подростков, добавила Алексеева.
Минкультуры сократит число творческих направлений в непрофильных вузах