В Подмосковье обновили 57 школ в 2025 году

В Подмосковье обновили 57 школ в 2025 году

общество

россия

московская область

андрей воробьев

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается масштабная президентская программа капитального ремонта образовательных организаций, в 2025 году в Подмосковье обновили уже 57 школ. "У нас продолжается масштабная президентская программа капитального ремонта образовательных организаций – в этом году обновили 57 школ. Мы также строим большое количество новых. На этой неделе команда Минстроя еще раз объедет все объекты, которые требуют особого внимания, где проведен капитальный ремонт, чтобы убедиться – все готово к началу учебного года. Ну а задача глав округов – позаботиться о том, чтобы у школ было все необходимое – учебники, методические материалы", - сказал Воробьев, чьи слова приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области. В пресс-службе уточнили, что в системе образования Подмосковья насчитывается 895 организаций, включая детские сады, школы, колледжи и вузы. К началу нового учебного года откроются ещё 26 школ и 15 детских садов, а порядка 80 объектов - среди них 57 школ, два колледжа и 17 садов - были модернизированы в рамках президентского проекта, все образовательные учреждения прошли проверку на соответствие требованиям безопасности, санитарным нормам, качеству питания и обеспеченности учебниками и мебелью. "В этом году у нас 440 тысяч дошкольников, 1,1 миллиона школьников и 80 тысяч студентов. Мы всегда с особым вниманием относимся к детям из многодетных семей, детям участников СВО и детям из малообеспеченных семей. По поручению губернатора оказываем внимание им, помогаем собрать ребенка в школу. В этом году 121 тысяча таких ребят проактивно получила выплаты, а все наши первоклассники из семей с низкими доходами – школьные рюкзаки со всем необходимым", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болтаевой. Пресс-служба уточнила, что в предстоящем учебном году в Подмосковье будут работать почти 92 тысячи педагогов, среди которых более 54 тысяч учителей, свыше 33 тысяч воспитателей и около 4 тысяч преподавателей среднего профессионального образования. За летний период в регион удалось привлечь 2,6 тысячи специалистов. Укомплектованность школ на данный момент составляет 99,7%, а полностью завершить её планируется до 29 августа. Отмечается также, что с 1 сентября к работе в подмосковных школах приступят 100 лидеров образования из разных регионов - это 50 учителей (победители и лауреаты профессиональных конкурсов, авторы публикаций в научных изданиях, чьи ученики показывают высокие результаты) и 50 лучших выпускников ведущих вузов страны.

московская область

