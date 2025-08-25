Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию - 25.08.2025
Вооружения
Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию
Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию - 25.08.2025, ПРАЙМ
Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию
Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию, в частности дальнобойные беспилотники, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T10:11+0300
2025-08-25T10:11+0300
вооружения
россия
украина
литва
киев
денис шмыгаль
сергей лавров
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859747330_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74a5d18032d3d2cf4a0e17b0823bb50d.jpg
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию, в частности дальнобойные беспилотники, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль. "Украина и Литва совместно будут производить оборонную продукцию для укрепления безопасности обеих стран. Вместе фокусируемся на запуске совместных производств, в частности по созданию дальнобойных беспилотников", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, в Киеве было подписано письмо о намерении совместного производства оборонной продукции в Литве и На Украине. "Документ создает новые возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями", - добавил Шмыгаль. Накануне Шмыгаль сообщил, что Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции.
украина
литва
киев
россия, украина, литва, киев, денис шмыгаль, сергей лавров, нато
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ЛИТВА, Киев, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, НАТО
10:11 25.08.2025
 
Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию

Шмыгаль: Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию

© РИА Новости . Стрингер | Здание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию, в частности дальнобойные беспилотники, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.
"Украина и Литва совместно будут производить оборонную продукцию для укрепления безопасности обеих стран. Вместе фокусируемся на запуске совместных производств, в частности по созданию дальнобойных беспилотников", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, в Киеве было подписано письмо о намерении совместного производства оборонной продукции в Литве и На Украине.
"Документ создает новые возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями", - добавил Шмыгаль.
Накануне Шмыгаль сообщил, что Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции.
Вооружения РОССИЯ УКРАИНА ЛИТВА Киев Денис Шмыгаль Сергей Лавров НАТО
 
 
