Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию

2025-08-25T10:11+0300

МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Украина и Литва договорились совместно производить военную продукцию, в частности дальнобойные беспилотники, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль. "Украина и Литва совместно будут производить оборонную продукцию для укрепления безопасности обеих стран. Вместе фокусируемся на запуске совместных производств, в частности по созданию дальнобойных беспилотников", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, в Киеве было подписано письмо о намерении совместного производства оборонной продукции в Литве и На Украине. "Документ создает новые возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями", - добавил Шмыгаль. Накануне Шмыгаль сообщил, что Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции.

