Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд оштрафовал клуб любителей манги за пропаганду ЛГБТ* - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250825/shtraf-861226084.html
Суд оштрафовал клуб любителей манги за пропаганду ЛГБТ*
Суд оштрафовал клуб любителей манги за пропаганду ЛГБТ* - 25.08.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал клуб любителей манги за пропаганду ЛГБТ*
Таганский суд Москвы на 14 миллионов рублей оштрафовал интернет-клуб любителей манги Mangalib за пропаганду ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в суде. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T18:08+0300
2025-08-25T18:08+0300
бизнес
россия
общество
рф
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Таганский суд Москвы на 14 миллионов рублей оштрафовал интернет-клуб любителей манги Mangalib за пропаганду ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в суде. "Суд рассмотрел семь протоколов по части 4 статьи 6.21 КоАП РФ и назначил по каждому наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей", - сказали в суде. Часть 4 статьи 6.21 КоАП РФ вводит наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения среди несовершеннолетних, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей. Следующие протоколы на Mangalib суд рассмотрит 28 августа и 30 сентября. Как указано на сайте Mangalib (ООО "Мангалиб"), их сервис является клубом любителей манги, где пользователи публикуют свои переводы японских комиксов и читают их.* движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://1prime.ru/20250820/krab-860960291.html
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_c846d3c29c175388b5b8d0ac38506aef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , рф, москва
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА
18:08 25.08.2025
 
Суд оштрафовал клуб любителей манги за пропаганду ЛГБТ*

Суд оштрафовал клуб любителей манги Mangalib на 14 млн руб за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Верховный суд Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Таганский суд Москвы на 14 миллионов рублей оштрафовал интернет-клуб любителей манги Mangalib за пропаганду ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд рассмотрел семь протоколов по части 4 статьи 6.21 КоАП РФ и назначил по каждому наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей", - сказали в суде.
Часть 4 статьи 6.21 КоАП РФ вводит наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения среди несовершеннолетних, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей.
Следующие протоколы на Mangalib суд рассмотрит 28 августа и 30 сентября.
Как указано на сайте Mangalib (ООО "Мангалиб"), их сервис является клубом любителей манги, где пользователи публикуют свои переводы японских комиксов и читают их.
* движение признано экстремистским и запрещено в России.
Лов крабов - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Во Владивостоке экс-главу компании оштрафовали за контрабанду краба
20 августа, 08:54
 
БизнесРОССИЯОбществоРФМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала