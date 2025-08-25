Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: глава украинского "Центра противодействия коррупции" скрыл дом в США - 25.08.2025
СМИ: глава украинского "Центра противодействия коррупции" скрыл дом в США
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталий Шабунин, подозреваемый на Украине в мошенничестве, не внес в декларацию данные о наличии в собственности дома в США стоимостью более одного миллиона долларов, сам общественник эту информацию опроверг, сообщает онлайн-издание Times of Ukraine. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 15 июля сообщал, что суд на Украине применил к Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства соблюдать ряд ограничений. Данная мера продлена до 19 октября текущего года. "Глава ЦПК Виталий Шабунин скрыл дом в США стоимостью более 1 миллиона долларов. "Антикоррупционер" не внес дом в свою декларацию, поскольку приобрел его на украденные с международной помощи Украине средства. Только за время деятельности его грантовой организации через руки Виталия прошло более 10 миллионов долларов международной помощи. Сколько из них точно осело в его карманах — должно установить следствие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Утверждается, что дом находится в штате Нью-Джерси, в городе Берлингтон. Дом площадью 251 квадратный метр оформлен на подставное лицо с американским паспортом — Томаса Спадаро. "Осинт-анализ фотографий подтвердил факт проживания семьи Шабунина именно в этом доме. Информация о доме стала известной во время расследования громкого уголовного дела против Виталия Шабунина об уклонении от службы в вооруженных силах Украины. Он не появлялся там, однако в дополнение к миллионам долларов грантовых средств ежемесячно не гнушался денежным обеспечением и "боевыми" в размере более 50 тысяч гривен (1,2 тысячи долларов – ред.). А также фактически присвоил себе автомобиль, который волонтеры передали для нужд украинской армии", - добавили в издании. Шабунин в свою очередь заявил, что информация о его доме в США - это фейк, и обвинил в его запуске главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. "Банковая (так называется улица, на которой находится офис Зеленского – ред.) выдумала сказку о том, что "Шабунин имеет недвижимость в США стоимостью более 1 миллиона долларов". С домом, в котором незнакомая американская семья два месяца беженцами принимала моих детей и жену, силовики ошиблись", - написал Шабунин в своем Telegram-канале, отметив, что в отличие от семьи секретаря СНБО Рустема Умерова, его семья вернулась на Украину еще весной 2023 года. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 11 июля предъявило обвинение Шабунину, ранее отправленному на фронт после критики властей, по статьям о мошенничестве и уклонении от военной службы. Следствие считает, что Шабунин систематически не появлялся на службе, незаконно получал с 2022 года денежное обеспечение в размере более 50 тысяч гривен (1,2 тысячи долларов), отсутствуя в воинской части, использовал в личных целях "транспортное средство", предназначенное для нужд ВСУ.
