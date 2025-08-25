Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд привлек Минфин к спору "АльфаСтрахования" с ABH Holdings - 25.08.2025
Суд привлек Минфин к спору "АльфаСтрахования" с ABH Holdings
Суд привлек Минфин к спору "АльфаСтрахования" с ABH Holdings
Арбитражный суд Москвы привлек министерство финансов России в дело по иску крупного российского страховщика АО "АльфаСтрахование" к люксембургской ABH Holdings, | 25.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек министерство финансов России в дело по иску крупного российского страховщика АО "АльфаСтрахование" к люксембургской ABH Holdings, кипрским ABH Ukraine Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited и российскому ООО "ЮНС-Холдинг" с суммой исковых требований более 5,4 миллиарда рублей. Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, суд пришел к выводу о необходимости привлечения Минфина к участию в деле в качестве третьего лица, учитывая, что в результате рассмотрения дела может быть прекращено участие ответчика Alfastrakhovanie Holdings Limited в российском юридическом лице ООО "ЮНС-Холдинг". Иск поступил в суд 19 августа. Основания исковых требований пока не уточняются. Предварительные слушания по делу суд назначил на 10 сентября. По состоянию на 2023 год люксембургская ABH Holdings, подконтрольная бизнесменам Михаилу Фридману и Петру Авену, владела в России "АльфаСтрахованием" и Альфа-банком, а также вместе с ABH Ukraine Limited – украинским "Сенс Банком", бывшим украинским Альфа-банком. Компания Alfastrakhovanie Holdings Limited - основной участник включенного в перечень российских экономически значимых организаций ООО "ЮНС-Холдинг", которое контролирует компанию "АльфаСтрахование". Арбитражный суд Московской области в мае 2024 года по заявлению министерства финансов России приостановил корпоративные права Alfastrakhovanie Holdings Limited в ООО "ЮНС-Холдинг". В ЕГРЮЛ информация о собственниках "АльфаСтрахования" в настоящее время не приводится.
Суд привлек Минфин к спору "АльфаСтрахования" с ABH Holdings

Суд привлек Минфин в дело по иску "АльфаСтрахования" к ABH Holdings на 5,4 млрд рублей

МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек министерство финансов России в дело по иску крупного российского страховщика АО "АльфаСтрахование" к люксембургской ABH Holdings, кипрским ABH Ukraine Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited и российскому ООО "ЮНС-Холдинг" с суммой исковых требований более 5,4 миллиарда рублей.
Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, суд пришел к выводу о необходимости привлечения Минфина к участию в деле в качестве третьего лица, учитывая, что в результате рассмотрения дела может быть прекращено участие ответчика Alfastrakhovanie Holdings Limited в российском юридическом лице ООО "ЮНС-Холдинг".
Иск поступил в суд 19 августа. Основания исковых требований пока не уточняются. Предварительные слушания по делу суд назначил на 10 сентября.
По состоянию на 2023 год люксембургская ABH Holdings, подконтрольная бизнесменам Михаилу Фридману и Петру Авену, владела в России "АльфаСтрахованием" и Альфа-банком, а также вместе с ABH Ukraine Limited – украинским "Сенс Банком", бывшим украинским Альфа-банком.
Компания Alfastrakhovanie Holdings Limited - основной участник включенного в перечень российских экономически значимых организаций ООО "ЮНС-Холдинг", которое контролирует компанию "АльфаСтрахование". Арбитражный суд Московской области в мае 2024 года по заявлению министерства финансов России приостановил корпоративные права Alfastrakhovanie Holdings Limited в ООО "ЮНС-Холдинг".
В ЕГРЮЛ информация о собственниках "АльфаСтрахования" в настоящее время не приводится.
Суд удовлетворил иск Альфа-банка к "Норникелю" на 77,3 миллиона долларов
