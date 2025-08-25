Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство США может приобрести доли в компаниях помимо Intel
Правительство США может приобрести доли в компаниях помимо Intel
Правительство США может приобрести доли в компаниях помимо Intel
экономика
сша
дональд трамп
cnbc
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Правительство США может начать приобретать доли в других американских компаниях, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт на фоне сообщений о переговорах по покупке 10-процентной доли в Intel администрацией президента США Дональда Трампа. "Это возможно. Да, это абсолютно верно", - сказал Хассетт в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать, что правительство будет приобретать больше долей в компаниях по всей стране.
сша
сша, дональд трамп, cnbc
Экономика, США, Дональд Трамп, CNBC
15:49 25.08.2025
 
Правительство США может приобрести доли в компаниях помимо Intel

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Официальная резиденция президента США - Белый дом
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Правительство США может начать приобретать доли в других американских компаниях, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт на фоне сообщений о переговорах по покупке 10-процентной доли в Intel администрацией президента США Дональда Трампа.
"Это возможно. Да, это абсолютно верно", - сказал Хассетт в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать, что правительство будет приобретать больше долей в компаниях по всей стране.
Индекс торговли компании Intel, показаный на информационной панели биржи NASDAQ
Акции Intel дорожают на предторгах на новостях об инвестировании в компанию
19 августа, 12:20
 
Экономика США Дональд Трамп CNBC
 
 
