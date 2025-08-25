https://1prime.ru/20250825/ssha-861215786.html
Правительство США может приобрести доли в компаниях помимо Intel
ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Правительство США может начать приобретать доли в других американских компаниях, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт на фоне сообщений о переговорах по покупке 10-процентной доли в Intel администрацией президента США Дональда Трампа. "Это возможно. Да, это абсолютно верно", - сказал Хассетт в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать, что правительство будет приобретать больше долей в компаниях по всей стране.
