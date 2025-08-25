Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США потратят на борьбу с мигрантами 100 млн долларов
СМИ: США потратят на борьбу с мигрантами 100 млн долларов - 25.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: США потратят на борьбу с мигрантами 100 млн долларов
Служба иммиграции и таможенного контроля (ICE) США потратит около 100 миллионов долларов США на покупку и оборудование тысячи внедорожников для обеспечения... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T22:48+0300
2025-08-25T22:48+0300
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Служба иммиграции и таможенного контроля (ICE) США потратит около 100 миллионов долларов США на покупку и оборудование тысячи внедорожников для обеспечения борьбы с нелегальными мигрантами, сообщает издание Independent. "Тысяча совершенно новых внедорожников, модифицированных для использования правоохранительными органами, в том числе с фарами, сиренами, системами громкой связи, тонировкой стекол и запираемыми хранилищами для оружия, а также дополнительными опциями, такими как "тактические чехлы для сидений", могут обойтись налогоплательщикам примерно в 100 миллионов долларов", - пишет издание. Ранее газета Washington Post со ссылкой на внутренние документы правительства и публикацию одного из подрядчиков сообщала, что ICE планирует потратить более 2,4 миллиона долларов на приобретение 25 внедорожников и изменение их внешнего вида для усиления безопасности в Вашингтоне. Ранее президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что силы нацгвардии будут прибывать в столицу в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп. Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что в ответ на меры президента жители Вашингтона регулярно выходят на стихийные протесты.
22:48 25.08.2025
 
СМИ: США потратят на борьбу с мигрантами 100 млн долларов

Independent: таможенная служба США потратит $100 млн на внедорожники для рейдов

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Служба иммиграции и таможенного контроля (ICE) США потратит около 100 миллионов долларов США на покупку и оборудование тысячи внедорожников для обеспечения борьбы с нелегальными мигрантами, сообщает издание Independent.
"Тысяча совершенно новых внедорожников, модифицированных для использования правоохранительными органами, в том числе с фарами, сиренами, системами громкой связи, тонировкой стекол и запираемыми хранилищами для оружия, а также дополнительными опциями, такими как "тактические чехлы для сидений", могут обойтись налогоплательщикам примерно в 100 миллионов долларов", - пишет издание.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на внутренние документы правительства и публикацию одного из подрядчиков сообщала, что ICE планирует потратить более 2,4 миллиона долларов на приобретение 25 внедорожников и изменение их внешнего вида для усиления безопасности в Вашингтоне.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что силы нацгвардии будут прибывать в столицу в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп. Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что в ответ на меры президента жители Вашингтона регулярно выходят на стихийные протесты.
Заголовок открываемого материала