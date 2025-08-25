https://1prime.ru/20250825/stubb-861204264.html
Президент Финляндии высказался о восстановлении отношений Европы и России
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Отношения между Россией и другими странами Балтийского моря заморожены. Установление отношений между Россией и остальной Европой в той или иной форме будет возможно только после достижения справедливого и прочного мира в Украине... Отношения, которые у нас в конечном счете сложатся с Россией, будут выглядеть совсем иначе, чем те, что существовали до (конфликта на Украине - ред.)", - сказал Стубб на парламентской конференции Балтийского моря на Аландских островах, трансляция велась на YouTube-канале парламента Аландских островов. Ранее Стубб заявил, что Финляндия будет строить практичные и прагматичные отношения с Россией после окончания украинского конфликта.
