Президент Финляндии высказался о восстановлении отношений Европы и России
Президент Финляндии высказался о восстановлении отношений Европы и России
2025-08-25T12:21+0300
2025-08-25T12:21+0300
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Отношения между Россией и другими странами Балтийского моря заморожены. Установление отношений между Россией и остальной Европой в той или иной форме будет возможно только после достижения справедливого и прочного мира в Украине... Отношения, которые у нас в конечном счете сложатся с Россией, будут выглядеть совсем иначе, чем те, что существовали до (конфликта на Украине - ред.)", - сказал Стубб на парламентской конференции Балтийского моря на Аландских островах, трансляция велась на YouTube-канале парламента Аландских островов. Ранее Стубб заявил, что Финляндия будет строить практичные и прагматичные отношения с Россией после окончания украинского конфликта.
12:21 25.08.2025
 
Президент Финляндии высказался о восстановлении отношений Европы и России

Стубб: отношения между Европой и Россией восстановятся, но не будут прежними

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Отношения между Россией и другими странами Балтийского моря заморожены. Установление отношений между Россией и остальной Европой в той или иной форме будет возможно только после достижения справедливого и прочного мира в Украине... Отношения, которые у нас в конечном счете сложатся с Россией, будут выглядеть совсем иначе, чем те, что существовали до (конфликта на Украине - ред.)", - сказал Стубб на парламентской конференции Балтийского моря на Аландских островах, трансляция велась на YouTube-канале парламента Аландских островов.
Ранее Стубб заявил, что Финляндия будет строить практичные и прагматичные отношения с Россией после окончания украинского конфликта.
