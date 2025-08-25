https://1prime.ru/20250825/subsidii-861234793.html
Правительство продлило возможность предоставления субсидий юрлицам
Правительство продлило возможность предоставления субсидий юрлицам - 25.08.2025, ПРАЙМ
Правительство продлило возможность предоставления субсидий юрлицам
Правительство РФ продлило до 2030 года возможность предоставления субсидий юрлицам и индивидуальным предпринимателям в регионах, где введен средний уровень... | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T22:05+0300
2025-08-25T22:05+0300
2025-08-25T22:05+0300
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило до 2030 года возможность предоставления субсидий юрлицам и индивидуальным предпринимателям в регионах, где введен средний уровень реагирования, соответствующее постановление было опубликовано в понедельник. Правительство РФ внесло изменения в постановление от 11 сентября 2024 года о предоставлении в 2024 - 2025 годах субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность, связанную с производством и реализацией подакцизной продукции в субъектах РФ, на территориях которых введен средний уровень реагирования. "Слова "в 2024 - 2025 годах" заменить словами "в 2024 - 2030 годах", - сообщается в постановлении.
https://1prime.ru/20250820/subsidii-860962112.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф
Правительство продлило возможность предоставления субсидий юрлицам
Кабмин продлил предоставление субсидий бизнесу в регионах со средним уровнем реагирования
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило до 2030 года возможность предоставления субсидий юрлицам и индивидуальным предпринимателям в регионах, где введен средний уровень реагирования, соответствующее постановление было опубликовано в понедельник.
Правительство РФ
внесло изменения в постановление от 11 сентября 2024 года о предоставлении в 2024 - 2025 годах субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность, связанную с производством и реализацией подакцизной продукции в субъектах РФ, на территориях которых введен средний уровень реагирования.
"Слова "в 2024 - 2025 годах" заменить словами "в 2024 - 2030 годах", - сообщается в постановлении.
Правительство направит средства на субсидии по кредитам для аграриев