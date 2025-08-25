https://1prime.ru/20250825/subsidii-861234793.html

Правительство продлило возможность предоставления субсидий юрлицам

Правительство продлило возможность предоставления субсидий юрлицам - 25.08.2025, ПРАЙМ

Правительство продлило возможность предоставления субсидий юрлицам

Правительство РФ продлило до 2030 года возможность предоставления субсидий юрлицам и индивидуальным предпринимателям в регионах, где введен средний уровень... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T22:05+0300

2025-08-25T22:05+0300

2025-08-25T22:05+0300

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило до 2030 года возможность предоставления субсидий юрлицам и индивидуальным предпринимателям в регионах, где введен средний уровень реагирования, соответствующее постановление было опубликовано в понедельник. Правительство РФ внесло изменения в постановление от 11 сентября 2024 года о предоставлении в 2024 - 2025 годах субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность, связанную с производством и реализацией подакцизной продукции в субъектах РФ, на территориях которых введен средний уровень реагирования. "Слова "в 2024 - 2025 годах" заменить словами "в 2024 - 2030 годах", - сообщается в постановлении.

https://1prime.ru/20250820/subsidii-860962112.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф