Суд рассмотрит жалобу на приговор экс-замминистра обороны Иванову

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в понедельник рассмотрит жалобу на приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, осужденному на 13 лет за растрату и хищения при покупке паромов для Керченской переправы, сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание назначено на 14.00 25 августа. Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "заслуженный строитель России". Дело слушалось в закрытом режиме. Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице "Агентства по страхованию вкладов" был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллиона суд также удовлетворил полностью. Кроме того, в отношении Иванова расследуется дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.

