https://1prime.ru/20250825/sud-861193456.html

Суд в Швейцарии арестовал счета крупнейшего в мире производителя титана

Суд в Швейцарии арестовал счета крупнейшего в мире производителя титана - 25.08.2025, ПРАЙМ

Суд в Швейцарии арестовал счета крупнейшего в мире производителя титана

Суд в Швейцарии наложил арест на счета крупнейшего в мире производителя слитков и проката из титановых сплавов "ВСМПО-Ависма", рассказал РИА Новости адвокат... | 25.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-25T08:27+0300

2025-08-25T08:27+0300

2025-08-25T08:27+0300

экономика

финансы

банки

сша

швейцария

михаил воеводин

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/83744/92/837449280_0:0:765:430_1920x0_80_0_0_d0c8572a3722d12135f1c21bdeb21f70.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Суд в Швейцарии наложил арест на счета крупнейшего в мире производителя слитков и проката из титановых сплавов "ВСМПО-Ависма", рассказал РИА Новости адвокат Александр Забейда. "Суд Швейцарской Конфедерации наложил арест на счета ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма", речь идет о восьмизначной сумме в долларах США", - заявил РИА Новости адвокат. Арест счетов корпорации связан с уголовным делом бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина, который обвиняется в мошенничестве при закупке сырья. Следствие оценивает ущерб в 1,5 миллиарда рублей По версии следствия, Михаил Воеводин, будучи гендиректором ПАО "ВСМПО-Ависма" в 2016-2020 годах, заключил договоры на поставку шихтового материала (титанового сырья) с двумя фирмами ООО "Торгово-промышленный вектор" и "НПО ВторПромРесурсы" по завышенным ценам. При этом, как указывало следствие, российский поставщик аналогичной продукции ООО "РегионПром" продавал этот же материал дешевле. Как следует из материалов дела (имеются в распоряжении РИА Новости), деятельность фирм-поставщиков титанового сырья была подконтрольна гражданину США Игорю Райхельсону, который занимает должность консультанта в швейцарской компании - поставщике титана Interlink Metals and Chemicals AG (далее - "Интерлинк") по направлению организации работы с Россией и странами СНГ. Райхельсон в своих показаниях (имеются в распоряжении РИА Новости) утверждает, что обе компании "успешно и взаимовыгодно сотрудничали с начала 90-х годов именно благодаря "Интерлинку", который в судебном порядке отменил демпинговые пошлины в США, и американский рынок сбыта стал доступен для России". В 2020 году между руководством компаний возникли разногласия, но позже было заключено мировое соглашение, в рамках которого стороны договорились об отсутствии взаимных претензий к друг другу. По словам адвоката "Интерлинка" Александра Забейды, одного из авторов мирового соглашения, поводом для обращения в швейцарский суд стало нарушение этого соглашения со стороны ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма". Детали мирового соглашения адвокат сообщить отказался, ссылаясь на его конфиденциальный характер.

https://1prime.ru/20250529/sud-858031626.html

сша

швейцария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, сша, швейцария, михаил воеводин, снг