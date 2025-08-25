Суд в Швейцарии арестовал счета крупнейшего в мире производителя титана

https://1prime.ru/20250825/sud-861193456.html
2025-08-25T08:27+0300
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Суд в Швейцарии наложил арест на счета крупнейшего в мире производителя слитков и проката из титановых сплавов "ВСМПО-Ависма", рассказал РИА Новости адвокат Александр Забейда. "Суд Швейцарской Конфедерации наложил арест на счета ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма", речь идет о восьмизначной сумме в долларах США", - заявил РИА Новости адвокат. Арест счетов корпорации связан с уголовным делом бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина, который обвиняется в мошенничестве при закупке сырья. Следствие оценивает ущерб в 1,5 миллиарда рублей По версии следствия, Михаил Воеводин, будучи гендиректором ПАО "ВСМПО-Ависма" в 2016-2020 годах, заключил договоры на поставку шихтового материала (титанового сырья) с двумя фирмами ООО "Торгово-промышленный вектор" и "НПО ВторПромРесурсы" по завышенным ценам. При этом, как указывало следствие, российский поставщик аналогичной продукции ООО "РегионПром" продавал этот же материал дешевле. Как следует из материалов дела (имеются в распоряжении РИА Новости), деятельность фирм-поставщиков титанового сырья была подконтрольна гражданину США Игорю Райхельсону, который занимает должность консультанта в швейцарской компании - поставщике титана Interlink Metals and Chemicals AG (далее - "Интерлинк") по направлению организации работы с Россией и странами СНГ. Райхельсон в своих показаниях (имеются в распоряжении РИА Новости) утверждает, что обе компании "успешно и взаимовыгодно сотрудничали с начала 90-х годов именно благодаря "Интерлинку", который в судебном порядке отменил демпинговые пошлины в США, и американский рынок сбыта стал доступен для России". В 2020 году между руководством компаний возникли разногласия, но позже было заключено мировое соглашение, в рамках которого стороны договорились об отсутствии взаимных претензий к друг другу. По словам адвоката "Интерлинка" Александра Забейды, одного из авторов мирового соглашения, поводом для обращения в швейцарский суд стало нарушение этого соглашения со стороны ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма". Детали мирового соглашения адвокат сообщить отказался, ссылаясь на его конфиденциальный характер.
