Владелец евробондов ВЭБа подал в суд на Bank of New York Mellon

2025-08-25T15:10+0300
2025-08-25T15:10+0300
2025-08-25T15:10+0300
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Люксембургская компания Vega Wealth Management, владеющая еврооблигациями ВЭБа, просит арбитражный суд Москвы взыскать более 397 миллионов рублей с крупного американского банка Bank of New York Mellon, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель истца, компании принадлежат еврооблигации, выпущенные ирландской VEB Finance plc в интересах ВЭБа, с датой погашения в июле 2022 года, основным платежным агентом является Bank of New York Mellon. После введения санкций против ВЭБа осуществление выплат по бумагам в установленном порядке стало невозможно, поэтому в июле 2022 года ВЭБ осуществил выплаты на счет типа "С", открытый на имя американского банка в российском Национальном расчетном депозитарии, рассказал истец. По словам юриста, люксембургской компании был причинен вред бездействием ответчика, выразившимся в неперечислении выплат в адрес держателя еврооблигаций, хотя соответствующие механизмы российским антисанкционным регулированием предусмотрены. Иск заявлен в размере номинальной стоимости облигаций и купонного дохода по ним, сообщил истец. Представители ответчика, а также третьих лиц – ВЭБа и НРД – на предварительное заседание в понедельник не пришли. Суд назначил основные слушания по делу на 21 октября. BNY Mellon - один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года.
