Суд удовлетворил иск Альфа-банка к "Норникелю" на 77,3 миллиона долларов

МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, который по иску Альфа-банка, крупнейшего в России частного банка, взыскал около 77,3 миллиона долларов (более 6,2 миллиарда рублей по текущему курсу) с горно-металлургической компании "Норильский никель". Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, апелляционная инстанция в понедельник отклонила жалобу "Норникеля" на принятое в марте решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Альфа-банк принял участие в синдицированном кредите, выданном "Норникелю" в 2017 году иностранными банками. В 2020 году Альфа-банк в качестве внешнего участника заключил с одним из участников синдиката – лондонским филиалом Deutsche Bank – соглашение фондируемого участия на сумму 37 миллионов долларов. В 2021 году российский банк подписал аналогичное соглашение на 45 миллионов долларов еще с одним участником синдиката – лондонским филиалом Societe Generale. По соглашениям Альфа-банк заплатил иностранным банкам, соответственно, более 35,7 миллиона долларов и около 44,6 миллиона. С марта 2022 года иностранные банки, в том числе лондонский филиал Unicredit Bank, агент по синдкредиту, перестали переводить Альфа-банку выплаты от заемщика. В июле российский банк направил "Норникелю" требование делать выплаты напрямую ему, минуя посредников-нерезидентов, как это предусмотрено новым российским антисанкционным регулированием. После отказа заемщика банк обратился в суд. В суде ответчик сослался на риски реализации процедуры прямых погашений в пользу Альфа-банка, а также заявил об исполнении своих обязательств в адрес иностранных банков. Суд полностью удовлетворил иск. "Добровольное следование процедуре погашения задолженности по синдицированному кредиту при условии, что данные денежные средства блокируются в иностранной юрисдикции, не доходят до российского банка-кредитора и об этом достоверно известно ответчику, не освобождает ответчика от обязательства осуществлять прямое исполнение надлежащему кредитору", - указал суд. Представитель "Норникеля", ранее комментируя предъявление иска, сообщил РИА Новости, что "Альфа-банк подал иск к ПАО "ГМК "Норильский никель" в арбитражный суд города Москвы с целью защиты своих законных интересов в соответствии действующими в России антисанкционными правовыми нормами". По его словам, "наличие данного спора не повлияет на деловые отношения истца и ответчика".

