В Британии зафиксировали рекордное число краж из магазинов

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Рекордное число краж из магазинов зафиксировано за год в Великобритании, сообщает газета Times со ссылкой на данные, поступившие в парламент страны. "Рекордные 530643 случаев были зафиксированы в Англии и Уэльсе за период в 12 месяцев, заканчивающийся 31 марта – это самый высокий уровень с начала наблюдений более чем 20 лет назад", - пишет издание. Отмечается, что примерно 800 случаев подобных краж в день оставались нераскрытыми, что составляет более 289 тысяч таких случаев за год. Лишь в 18% случаев дело дошло до предъявления обвинений.
