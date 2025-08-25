Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии зафиксировали рекордное число краж из магазинов - 25.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250825/times-861193312.html
В Британии зафиксировали рекордное число краж из магазинов
В Британии зафиксировали рекордное число краж из магазинов - 25.08.2025, ПРАЙМ
В Британии зафиксировали рекордное число краж из магазинов
Рекордное число краж из магазинов зафиксировано за год в Великобритании, сообщает газета Times со ссылкой на данные, поступившие в парламент страны. | 25.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-25T08:27+0300
2025-08-25T08:27+0300
экономика
великобритания
англия
уэльс
https://cdnn.1prime.ru/img/82643/29/826432981_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_146d3d430bdbc5685a783e678a50d29a.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Рекордное число краж из магазинов зафиксировано за год в Великобритании, сообщает газета Times со ссылкой на данные, поступившие в парламент страны. "Рекордные 530643 случаев были зафиксированы в Англии и Уэльсе за период в 12 месяцев, заканчивающийся 31 марта – это самый высокий уровень с начала наблюдений более чем 20 лет назад", - пишет издание. Отмечается, что примерно 800 случаев подобных краж в день оставались нераскрытыми, что составляет более 289 тысяч таких случаев за год. Лишь в 18% случаев дело дошло до предъявления обвинений.
https://1prime.ru/20250824/chatgpt-861160448.html
великобритания
англия
уэльс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82643/29/826432981_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_e4815001782522b0644d0f4ba7130405.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, англия, уэльс
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Англия, Уэльс
08:27 25.08.2025
 
В Британии зафиксировали рекордное число краж из магазинов

Times: в Великобритании зафиксировали рекордное число краж из магазинов за год

© AFP / Justin Tallis " Человек с зонтом с флагом Великобритании у Биг Бена и здания парламента в Лондоне
 Человек с зонтом с флагом Великобритании у Биг Бена и здания парламента в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
© AFP / Justin Tallis
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Рекордное число краж из магазинов зафиксировано за год в Великобритании, сообщает газета Times со ссылкой на данные, поступившие в парламент страны.
"Рекордные 530643 случаев были зафиксированы в Англии и Уэльсе за период в 12 месяцев, заканчивающийся 31 марта – это самый высокий уровень с начала наблюдений более чем 20 лет назад", - пишет издание.
Отмечается, что примерно 800 случаев подобных краж в день оставались нераскрытыми, что составляет более 289 тысяч таких случаев за год. Лишь в 18% случаев дело дошло до предъявления обвинений.
ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Guardian: Британия обсудила с OpenAI сделку о бесплатном доступе к ChatGPT
Вчера, 10:05
 
ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯАнглияУэльс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала