Минэкономразвития проанализирует формирование розничных цен на топливо

2025-08-25T22:30+0300

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэкономразвития проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо в стране, сообщило правительство РФ. Новак в понедельник провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, где обсуждалась обстановка в период повышенного летнего спроса и еще ряд связанных с этим вопросов. "Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо", - сказано в сообщении правительства по итогам этого заседания.

