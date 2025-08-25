Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэкономразвития проанализирует формирование розничных цен на топливо - 25.08.2025
Минэкономразвития проанализирует формирование розничных цен на топливо
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэкономразвития проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо в стране, сообщило правительство РФ. Новак в понедельник провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, где обсуждалась обстановка в период повышенного летнего спроса и еще ряд связанных с этим вопросов. "Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо", - сказано в сообщении правительства по итогам этого заседания.
россия, рф, александр новак
РОССИЯ, РФ, Александр Новак
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэкономразвития проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо в стране, сообщило правительство РФ.
Новак в понедельник провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, где обсуждалась обстановка в период повышенного летнего спроса и еще ряд связанных с этим вопросов.
"Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо", - сказано в сообщении правительства по итогам этого заседания.
Чаты
Заголовок открываемого материала