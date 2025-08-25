Минэкономразвития проанализирует формирование розничных цен на топливо

https://1prime.ru/20250825/toplivo-861235827.html
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэкономразвития проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо в стране, сообщило правительство РФ. Новак в понедельник провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, где обсуждалась обстановка в период повышенного летнего спроса и еще ряд связанных с этим вопросов. "Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо", - сказано в сообщении правительства по итогам этого заседания.
